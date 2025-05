Το TechSaloniki 2025 επιστρέφει στις 16 και 17 Μαΐου 2025

Το TechSaloniki 2025, fueled by Deloitte, η πολυαναμενόμενη ετήσια συνάντηση του κλάδου της τεχνολογίας επιστρέφει στις 16 και 17 Μαΐου 2025 στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, στο εμβληματικό Μέγαρο Μουσικής, Κτίριο Μ2. Με εννέα χρόνια δυναμικής παρουσίας στον τεχνολογικό χάρτη της πόλης, η διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος με ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, και κυρίως στην εδραίωση της Θεσσαλονίκης ως κόμβου καινοτομίας.

Από το 2016 έως σήμερα, το TechSaloniki έχει συνδέσει περισσότερους από 15.000 υποψηφίους με την αγορά εργασίας της τεχνολογίας, έχει αναδείξει ανταγωνιστικές ευκαιρίες απασχόλησης, έχει πραγματοποιήσει πλήθος συνεντεύξεων εργασίας και έχει συμβάλει αποφασιστικά σε προσλήψεις.

Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να ξεπεράσει κάθε προσδοκία, προσφέροντας στους νέους επαγγελματίες, πτυχιούχους και επιστήμονες της Πληροφορικής και των Θετικών Επιστημών μια ανεπανάληπτη ευκαιρία δικτύωσης με κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους και τεχνολογικές εταιρείες της χώρας.

Η ΕΥ Greece, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και συμβουλών διαχείρισης κινδύνων και ένα ισχυρό δίκτυο ανθρώπων ανά τον κόσμο, θα δώσει δυναμικό παρών ως o Bags Sponsor & Platinum χορηγός του TechSaloniki2025.

Την ομάδα των Platinum συμπληρώνουν, η Accenture, ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις με εξειδίκευση και εμπειρία σε περισσότερους από 40 κλάδους, η Netcompany-Intrasoft με πολύτιμη τεχνογνωσία σε προγράμματα ψηφιοποίησης της λειτουργίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και τέλος, η PeopleCert,ο διεθνής οργανισμός πιστοποίησης που παρέχει εξετάσεις και διαπιστεύσεις σε διάφορους τομείς επαγγελματικών δεξιοτήτων και σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

To TechSaloniki 2025, fueled by Deloitte, πλαισιώνουν ακόμα οι PWC, T-Digital by Deutsche Telekom, Chubb, Beta Cae, Kaizen Gaming, Campeon, Vodafone, Noris, Qualco, Uni-Systems, bbv, DTS Cloud, Capgemini, TechPro Academy, Altair, OTS, Kenotom, Dataviva, Datascouting, Consolut, Infiterra, Onelity, Pentasoft, GWF, Draxis, Trasys, Foodtec, KEBE, Athens Tech Center, Net2Grid και Clout Digital Agency.

Με τη στήριξη της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ενεργών φοιτητικών ομάδων της πόλης – όπως οι Aristotle Racing Team, ASAT, BEST, DMA, EESTEC, European School Radio, IEEE IHU, Inefan, Infinity Greece, Open Source UoM, Panther Racing και REM – το TechSaloniki έχει σχεδιάσει ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα διάδρασης και ενημέρωσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης τεχνολογικής κοινότητας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εταιρικές παρουσιάσεις, ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου, workshops, τεστ δεξιοτήτων, coding challenge, ενημέρωση για ευκαιρίες επανεκπαίδευσης και ανακατεύθυνσης από άλλους κλάδους στον δυναμικό χώρο της τεχνολογίας με academic partner την TechPro Academy.

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης techsaloniki2025

