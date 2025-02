Release Athens 2025: O Morrissey στην πλατεία Νερού

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τον Morrissey, την Τετάρτη 16 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Ο Άγγλος καλλιτέχνης, ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς όλων των εποχών και ίσως ο κορυφαίος στιχουργός της γενιάς του, επιστρέφει στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια για να μας υπενθυμίσει πως -εκτός όλων των άλλων- είναι και ένας αξεπέραστος performer.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Ως τραγουδιστής των The Smiths, του πιο σημαντικού indie συγκροτήματος της Μ. Βρετανίας στα 80s, ο Morrissey με την ιδιαίτερη, θεατρική φωνή και τους κοφτερούς του στίχους -γεμάτους ρομαντισμό, κυνισμό, χιούμορ, νιχιλισμό και όλα όσα καθορίζουν την ανθρώπινη συνθήκη, ανεξαρτήτως εποχής- κατάφερε μέσα σε μια μαγική πενταετία και τέσσερις θρυλικούς δίσκους να αφήσει παρακαταθήκη που, χωρίς αμφιβολία, θα αποδειχθεί αιώνια.

Έξι μόλις μήνες μετά το τέλος των The Smiths, τον Μάρτιο του 1988, ο Morrissey κυκλοφόρησε το “Viva Hate” ξεκινώντας εντυπωσιακά την σόλο καριέρα του, με το δίσκο να κατακτά αμέσως την κορυφή των βρετανικών charts. Η συνέχεια ήταν εξίσου συναρπαστική αφού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 κυκλοφόρησε μια σειρά από σπουδαία άλμπουμ, όπως τα “Your Arsenal” (1992) και “Vauxhall And I” (1994), δύο δίσκους που σπάνια λείπουν από τις λίστες με τις κορυφαίες στιγμές των 90s.

Μετά από ένα επταετές διάλειμμα, επέστρεψε στις αρχές των 00s με το “You Are The Quarry” (2004), το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία αποδεικνύοντας πως ο Morrissey εξακολουθούσε να είναι μια από τις ενδιαφέρουσες φιγούρες της εναλλακτικής σκηνής. To συγκλονιστικό “Ringleader of the Tormentors” (2006) απλά πιστοποίησε πως η παρουσία του παραμένει ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια μουσική σκηνή, ενώ τα “Years of Refusal” (2009), “World Peace Is None of Your Business” (2014) και “Low in High School” (2017), τον βρήκαν να εξερευνά νέους εκφραστικούς τρόπους.

Τα τελευταία χρόνια, κυκλοφόρησε τον δίσκο με διασκευές, “California Son” (2019), έναν φόρο τιμής στις μουσικές του επιρροές, και το “I Am Not A Dog On A Chain” (2020), στο οποίο απέδειξε πως εξακολουθεί να αναζητά την καλλιτεχνική εξέλιξη.

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου, θα έχουμε την τύχη να φιλοξενήσουμε στο Release Athens μια από τις πιο εμβληματικές φωνές των τελευταίων 40 χρόνων, έναν σπάνιο καλλιτέχνη που από την πρώτη στιγμή, με την κυκλοφορία του debut single των Smiths, “Hand In Glove”, άλλαξε για πάντα το μουσικό τοπίο και εγκαινίασε έναν πλούσιο κατάλογο τραγουδιών που περιλαμβάνει ύμνους όπως τα “This Charming Man”, “How Soon Is Now?”, “There Is A Light That Never Goes Out”, “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart”, “First of the Gang to Die” και τόσα άλλα αριστουργηματικά κομμάτια, πολλά εκ των οποίων θα απολαύσουμε ζωντανά σε μια ιστορική βραδιά, στην Πλατεία Νερού..

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, στις 12:00, προς 57€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 170€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνονται διαθέσιμες δύο ακόμα ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Διήμερο Εισιτήριο / Morrissey & more tba (16/7, Πλατεία Νερού) + London Grammar & more tba (11/7, Πλατεία Νερού) προς 85€.

Τριήμερο Εισιτήριο / Morrissey & more tba (16/7, Πλατεία Νερού) + IDLES, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) + Fontaines D.C., Boy Harsher & more tba (27/6, Πλατεία Νερού) προς 120€.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

