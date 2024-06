Release Athens 2024: Συναγερμός για τα εισιτήρια των Offspring

Το Release Athens 2024 ξεκινά ιδανικά την Κυριακή 9 Ιουνίου με τους εμβληματικούς The Offspring!

Ήδη το 75% των εισιτηρίων έχει εξαντληθεί.

Τα πάντα είναι έτοιμα στην Πλατεία Νερού για να απολαύσουμε κλασικά τραγούδια από μια μπάντα που όρισε το punk-rock, όπως τα “Come Out And Play”, “Self Esteem”, “Gone Away”, “Kids Aren’t Alright”, “You’re Gonna Go Far Kid”, “Pretty Fly (For A White Guy)”!

Μαζί τους οι εκρηκτικοί The Subways, Danko Jones και Overjoyed σε μια βραδιά που όπως όλα δείχνουν, δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Εξασφάλισε τώρα το δικό σου για να μη χάσεις τις εκρηκτικές εμφανίσεις των The Offspring, The Subways, Danko Jones & Overjoyed, την Κυριακή 9 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού!

#releaseathens24 #theoffspring #thesubways #dankojones #makingmemoriestogether

