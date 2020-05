24 ντοκιμαντέρ θα διαγωνιστούν στο Φεστιβάλ Καστελλορίζου

Συνολικά 24 ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστούν στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα», που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου στο ακριτικό νησί.

Για ακόμη μια χρονιά στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνονται αξιόλογα δείγματα της κινηματογραφικής τέχνης και αφήγησης, τα οποία πραγματεύονται γεγονότα, ζητήματα και πρόσωπα που έχουν επηρεάσει τις χώρες, τους λαούς και τους πολιτισμούς του κόσμου.

Στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος, η κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ θα απονείμει τα βραβεία Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ, Καλύτερου Κοινωνικό-πολιτικού Ντοκιμαντέρ και Καλύτερου Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ – όλα με την ευγενική χορηγία της Βουλής των Ελλήνων –το βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ με χορηγία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και το Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας με χορηγία του ΕΚΟΜΕ.

Ειδικότερα, τα ντοκιμαντέρ του Διαγωνιστικού Προγράμματος είναι τα εξής:

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου/ Μεσαίου Μήκους:

1) Υ1-Στη σιωπή του Βυθού// Φίλιππος Βαρδάκας, Ελλάδα, 2019, 93’

2) In my Blood it Runs// Maya Newell, Αυστραλία, 85’

3) Princes among men// Stephan Crasneanscki, Γαλλία, 2017, 84’

4) Ο Γιώργος του Κέδρου// Γιάννης Κολόζης, Ελλάδα, 2020, 82’

5) Marceline, The best Clown in the World// Germán Roda, Ισπανία, 2020, 80’

6) The Kiosk// Alexandra Pianelli , Γαλλία,2020, 78’

7) Ο Λαβύρινθος// Δημήτρης Αθανίτης,Ελλάδα, 75’

8) Once more unto the breach// Federico Ferrone, Michele Manzolini, Ιταλία, 2019, 70’

9) Mirador// Antón Terni, Ουρουγουάη, 70’

10) Σιγή Ιχθύος// Ανδρέας Λουκάκος, Θοδωρής Χονδρόγιαννος, Ελλάδα, 2020, 70’

11) Ο Νέος Δρόμος του Πλαστικού// Άγγελος Τσαούσης & Μυρτώ Παπαδοπούλου, Ελλάδα- Γερμανία, 2019,66’

12) 1944// Fatima Osmanova, Ουκρανία, 2019, 62’



13) Cerro Quemado// Juan Pablo Ruiz, Αργεντινή, 2019, 62’

14) Ο Σπύρος και ο Γύρος του Θανάτου// Δημήτρης Καφίδας & Λίνο Καφίδας, Ελλάδα-Βέλγιο, 2020, 56’

15) Mother Tongue// Shai Alexandroni, Ισραήλ, 2018, 56’

16) The Abode. Who are we? //Eleonora Tukhareli, Ρωσία, 2019, 54’

17) Lessons in Humanity// Branko Istvancic, Κροατία, 2019, 53’

18) Vostok N°20// Elisabeth Silveiro, Γαλλία, 2018, 49’

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους:

1) Then comes the evening// Maja Novaković, Σερβία, 2019, 27’

2) The Expert// Carlota Coronado,Clara Roca, Ισπανία, 2019, 23’

3) Uzzi// Ido Weisman, Ισραήλ, 2018, 21’

4) Hopeless// Zehra Yiğit, Τουρκία, 2020, 18’

5) Ευλογίες και Τάματα// Κατερίνα Ζαχαρία, ΗΠΑ, 2018, 15’

6) Η ιστορία του Γιάννη// Βούλα Γερμανάκου Κοψίνη, Γερμανία- Ελλάδα,2019, 14’

Δείτε στο βίντεο στιγμιότυπα από το περσινό φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.), μαζί με την Ecrans des Mondes (Παρίσι) και τον Σύνδεσμο Αναβίωσης Καστελλορίζου (Σίδνεϋ), τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΥΠΕΞ), του Δήμου Μεγίστης, των Πρεσβειών της Αυστραλίας, των ΗΠΑ και του Ισραήλ καθώς και με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της ΕΡΤ και του ΕΚΟΜΕ.