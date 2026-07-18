Δήμος Αναστασιάδης: Θαυμάστρια «έκλεψε» την παράσταση σε συναυλία του

Η viral στιγμή στο Κρυονέρι Κορινθίας

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Δήμος Αναστασιάδης: Viral Θαυμάστρια Σε Συναυλία Του
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δήμος Αναστασιάδης παρουσίασε συναυλία στο Κρυονέρι Κορινθίας.
  • Μια θαυμάστρια, η Τασούλα, ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί του κατά τη διάρκεια του "Bella Ciao".
  • Ο τραγουδιστής εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ενέργεια της θαυμάστριας από το μικρόφωνο.
  • Η ατάκα του προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα από το κοινό.
  • Το στιγμιότυπο έγινε viral στα social media.

Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισε ο Δήμος Αναστασιάδης στη συναυλία του στο Κρυονέρι Κορινθίας.  

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Bella Ciao», μια γυναίκα από το κοινό, η Τασούλα, ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί του, ξεσηκώνοντας τους θεατές. 

Συναυλία Δήμου Αναστασιάδη στο Κρυονέρι Κορινθίας

Viral θαυμάστρια σε συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη

Ο τραγουδιστής εντυπωσιάστηκε από την ενέργεια και τον αυθορμητισμό της και δεν δίστασε να τη σχολιάσει από το μικρόφωνο, λέγοντας: «Τι άτομο είσαι εσύ, σε έκοψα από την αρχή». 

 

@tasoskalantz Η Τασούλα έγραψε ιστορία με τον @dimosanastasiadisofc 😍❤️ #fyp #Krioneri #greece #viral #Korinthia ♬ πρωτότυπος ήχος - tasoskalantz

 

Στη συνέχεια, με χιούμορ, παραδέχτηκε πως του είχαν ζητήσει να προσέχει τις εκφράσεις του, όμως δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Η ατάκα του προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα, ενώ το στιγμιότυπο από τη βραδιά και έγινε γρήγορα viral στα social media. 

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ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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