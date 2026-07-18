Δήμος Αναστασιάδης: Viral Θαυμάστρια Σε Συναυλία Του

Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισε ο Δήμος Αναστασιάδης στη συναυλία του στο Κρυονέρι Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Bella Ciao», μια γυναίκα από το κοινό, η Τασούλα, ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί του, ξεσηκώνοντας τους θεατές.

Ο τραγουδιστής εντυπωσιάστηκε από την ενέργεια και τον αυθορμητισμό της και δεν δίστασε να τη σχολιάσει από το μικρόφωνο, λέγοντας: «Τι άτομο είσαι εσύ, σε έκοψα από την αρχή».

Στη συνέχεια, με χιούμορ, παραδέχτηκε πως του είχαν ζητήσει να προσέχει τις εκφράσεις του, όμως δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Η ατάκα του προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα, ενώ το στιγμιότυπο από τη βραδιά και έγινε γρήγορα viral στα social media.