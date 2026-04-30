Stavento - Παρουσίαση νέου άλμπουμ «10 Λέξεις» & απονομή πλατινένιου album

Πραγματοποιήθηκε και η απονομή του πλατινένιου άλμπουμ «Για Σένα»!

30.04.26 , 16:32 Παπαδημητρίου- Γεροντιδάκης: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
30.04.26 , 16:25 Πρωτομαγιά: Μαζική Έξοδος Για Το Τριήμερο
30.04.26 , 16:12 Γιάννης Τσορτέκης: Τα παιδία, τα βραβεία και η σχέση με την Έλενα Μαυρίδου
30.04.26 , 15:58 Το Όραμα Ελπίδας Στην 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
30.04.26 , 15:58 MasterChef 10: Ποιος σεφ καλεσμένος των τριών chef κριτών
30.04.26 , 15:55 Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον
30.04.26 , 15:36 Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» στη ΔΥΠΑ Βέροιας: «Καλά έκανε ο 89χρονος»
30.04.26 , 15:17 Βασίλης Παπαθεοδώρου: Ο συγγραφέας έμεινε 343 μέρες στη φυλακή κι αθωώθηκε
30.04.26 , 15:06 Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα
30.04.26 , 14:58 GNTM: Casting 6 & 7 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη - Δήλωσε συμμετοχή!
30.04.26 , 14:54 Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
30.04.26 , 14:47 Γιάννης Τσουκαλάς: «Δεν έχω συγχωρήσει όσους μου επιτέθηκαν στη Σερβία»
30.04.26 , 14:42 Συνταγή Για Κατσικάκι Στην Κατσαρόλα Με Λαχανικά Από Τον Σαμ
30.04.26 , 14:39 Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
30.04.26 , 14:15 Παρέλαση επωνύμων σε εκδήλωση γνωστού brand
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Άση Μπήλιου: Tα γενέθλιά του συντρόφου της και η Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Ο Μιχάλης Stavento στο star.gr
  • Ο Μιχάλης - Stavento παρουσίασε το νέο άλμπουμ του «10 Λέξεις» σε μια εορταστική εκδήλωση.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει 10 συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες όπως η Ήβη Αδάμου και η Josephine.
  • Η βραδιά περιλάμβανε απονομή πλατινένιου άλμπουμ «Για Σένα» στους συνεργάτες του Stavento.
  • Ο Stavento τιμήθηκε με πλακέτα για 500 εκατομμύρια streams & views, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.
  • Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI, Μαργαρίτα Μάτσα, επαίνεσε τη συμβολή του Stavento στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και δυνατές στιγμές πραγματοποίησε ο Μιχάλης - Stavento - Κουινέλης, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ «10 Λέξεις», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και εορταστικό κλίμα, ο Stavento παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του project, ένα άλμπουμ που αποτελείται από 10 τραγούδια – 10 συνεργασίες, με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών όπως η Ήβη Αδάμου, η Josephine, η Αναστασία, η Daphne Lawrence, η Νίνα Μαζάνη, η LILA, η Evangelia, η Nina, ο Rack, καθώς και η κόρη του, Ανατολή.

Ξεχωριστή λάμψη στη βραδιά έδωσαν και οι καλλιτέχνες που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, δημιουργώντας ένα δυναμικό και σύγχρονο μουσικό παρόν. Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Ήβη Αδάμου, η LILA, η Daphne Lawrence, η Nina, η Evangelia, η Marseaux και ο Solmeister.

Stavento: «Νομίζω της μικρής αρέσουν τα δικά μου τραγούδια περισσότερο»

Η βραδιά όμως επιφύλασσε ακόμη περισσότερες σημαντικές στιγμές καθώς πραγματοποιήθηκε η απονομή του πλατινένιου άλμπουμ «Για Σένα»! Στη σκηνή ανέβηκαν για να παραλάβουν την τιμητική τους διάκριση η Ήβη Αδάμου, η Marseaux, καθώς και ο σταθερός συνεργάτης του Stavento, Vageo!

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή της απονομής τιμητικής πλακέτας στον Stavento για το εντυπωσιακό ορόσημο των 500 εκατομμυρίων streams & views across platforms, μια διάκριση που αποτυπώνει τη διαχρονική απήχηση και τη δυναμική του στο σύγχρονο μουσικό τοπίο.

Την απονομή πραγματοποίησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI / Universal Music, Μαργαρίτα Μάτσα, η οποία μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Stavento και τη διαχρονική του πορεία στη μουσική σκηνή, επισημαίνοντας τη συνέπεια, την εξέλιξη και τη σημαντική του συμβολή στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία.

Μέσα από αυτή τη συγκινητική βραδιά ο Stavento, που μετρά 21 χρόνια παρουσίας στη δισκογραφία, επιβεβαίωσε τη συνεχή του εξέλιξη και τη σταθερή του σχέση με το κοινό μέσα από τις συνεργασίες και τα τραγούδια του!

Δείτε εδώ σχετικό απόσπασμα από τη βραδιά:

 

