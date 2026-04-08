Μαριάνα Κατσιμίχα: Το τραγούδι κι η σύγκριση με τον πατέρα της, Πάνο

Καλεσμένη στο The 2Night Show ήταν το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης η Μαριάνα Κατσιμίχα, κόρη του Πάνου Κατσιμίχα όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για τον φόβο της σύγκρισης με τον πατέρα της.

«Νομίζω πως ένας λόγος που δεν το έκανα μέχρι πιο μικρή ηλικία, είναι ότι είχα πάντα τον φόβο της σύγκρισης. Δεν είχε να κάνει με το ότι εμένα με επηρεάζει σαν Μαριάνα προσωπικά, ότι είναι ο πατέρας μου αυτός που είναι. Ίσα ίσα, καλό είναι το να έχεις ένα τέτοιο όνομα στην πλάτη σου. Απλώς είχα τον φόβο της σύγκρισης, τον φόβο ότι "Δε θα πετύχει. Είναι η κόρη του τάδε". Οπότε σίγουρα με είχε κρατήσει λίγο πίσω.

Ναι μεν είναι βαρύ το όνομα που κουβαλάω αλλά από την άλλη, αυτό σε βάζει σε μια θέση να ξέρεις ότι υπάρχει ένα όριο το οποίο πρέπει είτε να ξεπεράσεις είτε να φτάσει εκεί. Να μην πας παρακάτω. Οπότε είναι μια πρόκληση να έχεις αυτό το όνομα ή οποιοδήποτε. Είτε είσαι η κόρη του Κατσιμίχα, είτε του Μικρούτσικου είτε οποιουδήποτε. Έχεις μια ευθύνη», δήλωσε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Δεν έγινε ποτέ η κουβέντα: “Μπαμπά θα γίνω τραγουδίστρια”. Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική από πιο μικρή και κάπως αυτό ήρθε φυσικά και οργανικά. Κι ο μπαμπάς μου, μέχρι να καταλάβει ότι όντως θέλω αυτό το πράγμα και όντως είμαι για εκεί, είχε κι αυτός τους ενδοιασμούς του, γιατί ξέρει τον χώρο, πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι σε αυτόν τον χώρο. Ίσως να φταίει ότι στην κοινωνία που ζούμε είναι κάπως ανδροκρατούμενοι οι χώροι της τηλεόρασης, της μουσικής. Φοβόταν μήπως σαν γυναίκα με εκμεταλλευτούν. Αλλά κάποια στιγμή μου είπε: “Άσε όλα τα άλλα που κάνεις και κάνε αυτό, αφού αυτό θες”», εξομολογήθηκε η Μαριάνα Κατσιμίχα.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα έγινε viral το 2026 μέσω TikTok με την ερμηνεία της στο τραγούδι Το Βαλς των Ονείρων (σ.σ. Βαλς των Χαμένων Ονείρων) σε μουσική Δημήτρη Καρρά και στίχους Άλκη Αλκαίου. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, μαθαίνοντας πιάνο και ξεκινώντας να γράφει δικά της τραγούδια ήδη από την εφηβεία της. Παρότι σπούδασε νηπιαγωγός στο ΕΚΠΑ, επέλεξε να ακολουθήσει επαγγελματικά τη μουσική, η οποία αποτελεί το βασικό της μέσο έκφρασης.



Έχει ξεχωρίσει για τη συναισθηματική της ερμηνεία και το προσωπικό της ύφος, συνδυάζοντας στοιχεία από το έντεχνο, το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι.

Παρά τη μουσική της καταγωγή, η ίδια ακολουθεί μια ανεξάρτητη καλλιτεχνική πορεία, χτίζοντας σταδιακά τη δική της ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική σκηνή.