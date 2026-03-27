Ταξίδι στο Λίβερπουλ για τον Χρήστο Δάντη - Η φωτογραφία με τους Beatles

«Liverpool μια πόλη που για μένα δεν ήταν απλά προορισμός, αλλά προσκύνημα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.03.26 , 22:26 Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Αδίστακτο σύστημα εξουσίας η ΝΔ
27.03.26 , 22:18 Ζάκυνθος: Στην αντεπίθεση η παιδίατρος - «Δέχομαι βρώμικο πόλεμο»
27.03.26 , 22:04 Για κέντρα μεταναστών στην Αφρική συζητά η Ελλάδα με άλλα κράτη της ΕΕ
27.03.26 , 21:56 Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το σπάνιο κλικ με τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη
27.03.26 , 21:44 Κλήρωση Eurojackpot 27/3: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 59.000.000 ευρώ
27.03.26 , 21:00 Τρόμος εν πλω: Εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα με μαθήτριες
27.03.26 , 20:48 Φαίη Σκορδά: Η φωτογραφία με τον σταυρό του πατέρα της
27.03.26 , 20:45 «Φωτιά» βάζει ο πόλεμος στις τιμές οπωροκηπευτικών
27.03.26 , 20:27 Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πυρηνικό αντιδραστήρα του Ιράν
27.03.26 , 20:26 Ιράν: Κλείνει τα Στενά του Ορμούζ και απορρίπτει τις προτάσεις Τραμπ
27.03.26 , 19:42 Τροχός της Τύχης: Ζόρικος ο γρίφος - Εμφανίστηκε στον πίνακα μόνο το Α!
27.03.26 , 19:02 Βασιλειάδη για Παπαδόπουλο: «Βρήκα γυναικείο εσώρουχο στην τσέπη του»
27.03.26 , 19:01 Παραλίγο τηλεφωνική απάτη - Το πρόσχημα για να αρπάξουν χρυσαφικά αξίας
27.03.26 , 18:59 Tο δίλημμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές
Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει την κούνια της κόρης της
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Τατιάνα Στεφανίδου: Για shopping στην Κηφισιά με casual εμφάνιση
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Μπάρκα: Η συγκατοίκηση με τον σύντροφό της & το νέο σπίτι στην Καλαμάτα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Χρήστου Δάντη στο Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Δάντης επισκέφθηκε πρόσφατα το Λίβερπουλ, αναρτώντας φωτογραφίες στο Instagram.
  • Πόζαρε δίπλα στα μπρούτζινα αγάλματα των Beatles και επισκέφθηκε εμβληματικά σημεία της πόλης.
  • Στο κείμενό του, εξέφρασε τη συγκίνηση του ως fan και μουσικός, αναφερόμενος στην ιστορία της μουσικής.
  • Επισκέφθηκε το The Cavern Club και το σπίτι του Paul McCartney, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους.
  • Το ταξίδι του Δάντη ήταν μια επιστροφή στις ρίζες της μουσικής και όχι απλώς τουρισμός.

Ο Χρήστος Δάντης είναι λάτρης των ταξιδιών και της εξερεύνησης. Άλλωστε, η δουλειά του τού δίνει τη δυνατότητα να ταξιδεύει αρκετά συχνά, με τους Έλληνες του εξωτερικού να τον απολαμβάνουν στις περιοδείες του.

Πρόσφατα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης βρέθηκε στο Λίβερπουλ και ανέβασε ένα «καρουζέλ» φωτογραφιών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Χρήστος Δάντης: Αναβάλλει τις συναυλίες του - Το μήνυμα του τραγουδιστή

Όπως μπορούμε να δούμε, ο τραγουδιστής πόζαρε δίπλα στα μπρούτζινα αγάλματα των θρυλικών Beatles και επισκέφτηκε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Ο ίδιος θαυμάζει απεριόριστα το αγγλικό ροκ συγκρότημα, κάτι που αποκαλύπτει και στο μακροσκελές κείμενο με το οποίο συνόδευσε τα στιγμιότυπα.

«Σαν fan των Beatles, συγκινήθηκα. Σαν μουσικός… θυμήθηκα»

«Liverpool… μια πόλη που για μένα δεν ήταν απλά προορισμός, αλλά προσκύνημα

Στάθηκα μπροστά στα μπρούτζινα αγάλματα των The Beatles και για μια στιγμή ο χρόνος σταμάτησε. Δεν ήταν τέσσερις φιγούρες από μέταλλο… ήταν τέσσερις ζωές που άλλαξαν τη μουσική για πάντα. Εκεί, ανάμεσά τους, ένιωσα ξανά γιατί ξεκίνησα να κάνω αυτό που κάνω.

Κατεβαίνοντας στο The Cavern Club, μέσα σε εκείνο το στενό δρομάκι της Mathew Street, ένιωσα τον παλμό της ιστορίας. Εκεί που ιδρώσανε, παίξανε, ονειρεύτηκαν. Εκεί που γεννήθηκε κάτι που ακόμα μας ενώνει. Οι τοίχοι μιλάνε. Και αν αγαπάς τη μουσική, τους ακούς.

Χρήστος Δάντης: Η ηλικία, οι τέσσερις γάμοι και τα τρία παιδιά

Και μετά… το σπίτι. Το ταπεινό σπίτι όπου μεγάλωσε ο Paul McCartney. Εκεί που γράφτηκαν μελωδίες που έμελλε να γίνουν αθάνατες. Δεν είναι απλά τέσσερις τοίχοι. Είναι η απόδειξη ότι τα όνειρα μπορούν να ξεκινήσουν από οπουδήποτε… και να φτάσουν παντού.

Αυτό το ταξίδι δεν ήταν τουρισμός. Ήταν επιστροφή στην πηγή. Σαν fan των Beatles, συγκινήθηκα. Σαν μουσικός… θυμήθηκα.

Γιατί τελικά, η μουσική δεν είναι μόνο νότες. Είναι στιγμές, ρίζες και λόγοι για να συνεχίζεις», έγραψε ο Χρήστος Δάντης.

 

Η ανάρτηση του Χρήστου Δάντη

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top