Ταξίδι στο Λίβερπουλ για τον Χρήστο Δάντη - Η φωτογραφία με τους Beatles

Ο Χρήστος Δάντης είναι λάτρης των ταξιδιών και της εξερεύνησης. Άλλωστε, η δουλειά του τού δίνει τη δυνατότητα να ταξιδεύει αρκετά συχνά, με τους Έλληνες του εξωτερικού να τον απολαμβάνουν στις περιοδείες του.

Πρόσφατα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης βρέθηκε στο Λίβερπουλ και ανέβασε ένα «καρουζέλ» φωτογραφιών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως μπορούμε να δούμε, ο τραγουδιστής πόζαρε δίπλα στα μπρούτζινα αγάλματα των θρυλικών Beatles και επισκέφτηκε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Ο ίδιος θαυμάζει απεριόριστα το αγγλικό ροκ συγκρότημα, κάτι που αποκαλύπτει και στο μακροσκελές κείμενο με το οποίο συνόδευσε τα στιγμιότυπα.

«Σαν fan των Beatles, συγκινήθηκα. Σαν μουσικός… θυμήθηκα»

«Liverpool… μια πόλη που για μένα δεν ήταν απλά προορισμός, αλλά προσκύνημα.

Στάθηκα μπροστά στα μπρούτζινα αγάλματα των The Beatles και για μια στιγμή ο χρόνος σταμάτησε. Δεν ήταν τέσσερις φιγούρες από μέταλλο… ήταν τέσσερις ζωές που άλλαξαν τη μουσική για πάντα. Εκεί, ανάμεσά τους, ένιωσα ξανά γιατί ξεκίνησα να κάνω αυτό που κάνω.

Κατεβαίνοντας στο The Cavern Club, μέσα σε εκείνο το στενό δρομάκι της Mathew Street, ένιωσα τον παλμό της ιστορίας. Εκεί που ιδρώσανε, παίξανε, ονειρεύτηκαν. Εκεί που γεννήθηκε κάτι που ακόμα μας ενώνει. Οι τοίχοι μιλάνε. Και αν αγαπάς τη μουσική, τους ακούς.

Και μετά… το σπίτι. Το ταπεινό σπίτι όπου μεγάλωσε ο Paul McCartney. Εκεί που γράφτηκαν μελωδίες που έμελλε να γίνουν αθάνατες. Δεν είναι απλά τέσσερις τοίχοι. Είναι η απόδειξη ότι τα όνειρα μπορούν να ξεκινήσουν από οπουδήποτε… και να φτάσουν παντού.

Αυτό το ταξίδι δεν ήταν τουρισμός. Ήταν επιστροφή στην πηγή. Σαν fan των Beatles, συγκινήθηκα. Σαν μουσικός… θυμήθηκα.

Γιατί τελικά, η μουσική δεν είναι μόνο νότες. Είναι στιγμές, ρίζες και λόγοι για να συνεχίζεις», έγραψε ο Χρήστος Δάντης.

