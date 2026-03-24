Αλεξάνδρα Ούστα: Η μητέρα μου ήταν αλκοολική, πέθανε σε κλινική απεξάρτησης

Η Αλεξάνδρα Ούστα έκανε μία εκ βαθέων εξομολόγηση και αποκάλυψε κάποιες άγνωστες λεπτομέρειες για τη ζωή της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «50 Λεπτά» με τη Μαντώ Γαστεράτου στο Youtube. για τις απανωτές απώλειες που είχε στη ζωή της, αλλά και για τον αλκοολισμό των γονιών της.

«Ζούσα σε μονογονεϊκή οικογένεια, έμενα με τη μητέρα μου. Οι γονείς μου είχαν συνεχώς διαμάχες, παρόλο που ήταν χωρισμένοι. Δεν ένιωσα ποτέ στεναχώρια για την απουσία του πατέρα μου. Δεν ένιωσα ότι μου λείπει. Αυτή τη συνθήκη ήξερα σε όλη μου τη ζωή. Δεν ήταν ότι δεν είχα πάρει αγάπη», είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Ούστα.

«Κάποια στιγμή στην ενηλικίωση μου ξεκινάει να μπαίνει στην οικογένεια το θέμα του αλκοόλ, αλλά όχι σε εμένα, στη μητέρα μου. Είχε περάσει ένα πρόβλημα υγείας και μια περίοδο κατάθλιψης, με αποτέλεσμα να βρει τη “λύση” στο αλκοόλ. Αρχικά έπινε κοινωνικά, αλλά μετά ξεκίνησε σε καθημερινή βάση. Πήρε καιρό μέχρι να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αλκοολικός. Το δυσάρεστο είναι ότι έγινε σε μια περίοδο που δεν υπήρξε τόση ενημέρωση. Δεν γνωρίζαμε ούτε για θέματα ψυχικής υγείας, ούτε για εξάρτηση σε ουσίες», αποκάλυψε η ηθοποιός.

«Οι φορές που μπήκα στη θέση να της πω ότι είχε πρόβλημα, ήταν πολλές αλλά ήταν σαν να μιλάω σε τοίχο, δεν υπήρχε η δυνατότητα αποδοχής. Έκανε κάποιες προσπάθειες να δει ψυχιάτρους, αλλά αντί να βοηθηθεί, την έκανα πολύ χειρότερα. Εκεί που της έδιναν φάρμακα με κόκκινη γραμμή για να μπορέσει να απεξαρτητοποιηθεί, εκείνη έφτασε στο σημείο να τα παίρνει και τα δύο, με αποτέλεσμα να γίνει χειρότερα. Κάποια στιγμή είχα κουραστεί και εγώ ψυχικά, δεν ήξερα πώς μπορώ να βοηθήσω. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισα να φύγω από το σπίτι για να μπορέσω να βοηθήσω και τον εαυτό μου από όλο αυτό. Έφυγα από το σπίτι και μετά από τρεις μήνες πέθανε η μαμά μου. Τότε ήμουν 26 ετών. Εκεί κατάλαβε ότι θα είμαι μόνη μου. Έφαγα ένα χαστούκι και έφυγα κάτω από τη γη», συμπλήρωσε συγκινημένη η ίδια.

«Πέθανε μέσα στην κλινική που είχε μπει για απεξάρτηση. Ήταν τόσο ζορισμένος ο οργανισμός της που δεν άντεξε. Μετά είχα αλλεπάλληλες απώλειες. Ξεκίνησε με τον θάνατο του παππού μου, μετά με τη μητέρα μου, μετά με τη γιαγιά μου, μετά τον σύντροφό μου, μετά τον πατέρα μου. Ήταν μια δεκαετία… Άστα!

Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή για τον ίδιο λόγο με τη μητέρα μου, είχε θέμα με το αλκοόλ. Μεγάλη ταλαιπωρία. Για κάποιο λόγο ένιωθα εξοικειωμένη με τον θάνατο. Παρόλο που με τον πατέρα μου δεν μεγάλωσα στο ίδιο σπίτι, ήταν πολύ ενοχλητικό να με παίρνει ενώ έχει πιει. Μετά από όλα αυτά είχαν αλλάξει πολλά πράγματα και στη συμπεριφορά μου. Είχα γίνει πολύ ξινή, κακιά και αγενής με τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου. Δεν με αναγνώριζα», κατέληξε η Αλεξάνδρα Ούστα.

Η Αλεξάνδρα Ούστα και ο Γιάννης Σαρακατσάνης παντρεύτηκαν το 2016. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο δημαρχείο της Καλλιθέας, με μάρτυρες την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τον κολλητό φίλο του ηθοποιού, Γιώργο Σκέμπερη.

Λίγα χρόνια μετά, η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι, ένα γιο, τον Αύγουστο, ο οποίος συμπλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία.