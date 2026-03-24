Ελένη Ουζουνίδου: «Πέρασα μοναχική εφηβεία. Αποφάσισα να μην κάνω παιδιά»

Για μήνες έτρωγα μόνο ένα πορτοκάλι και λιποθύμησα

Πρώτη Δημοσίευση: 24.03.26, 13:15
Η Ελένη Ουζουνίδου μιλά για την εφηβεία της, τη μάχη με τα κιλά και το γάμο
Η Ελένη Ουζουνίδου άνοιξε την καρδιά της μιλώντας για δύσκολες περιόδους της ζωής της, τις ανασφάλειες της εφηβείας, αλλά και τη διαδρομή προς την αυτοαποδοχή και την προσωπική της ισορροπία.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του ομότεχνού της Ρένου Χαραλαμπίδη στο ONE Channel και μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες από το παρελθόν της

Όπως είπε πέρασε μοναχική εφηβεία ενώ σε ηλικία 12 ετών αποφάσισε να μην κάνει παιδιά, καθώς όπως είπε «θα ήταν τρελή μάνα».

Η Ελένη Ουζουνίδου αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία, προσπαθώντας να χάσει βάρος, ακολουθούσε μια ακραία και επικίνδυνη διατροφή, χωρίς να το έχουν αντιληφθεί οι γονείς της. Όπως αποκάλυψε, για μεγάλο χρονικό διάστημα κατανάλωνε καθημερινά μόνο ένα πορτοκάλι, φτάνοντας τον οργανισμό της στα όριά του.

Η ίδια εξήγησε ότι χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αποδεχτεί την εικόνα της και να συμφιλιωθεί με τον εαυτό της. Σήμερα δηλώνει πιο απελευθερωμένη, γεμάτη θετική ενέργεια και έτοιμη να προχωρήσει σε νέα σχέδια, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, τον οποίο γνώρισε σε ηλικία 42 ετών.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως το όνειρο της υποκριτικής της φαινόταν μακρινό, καθώς φοβόταν την κριτική λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης. Κατά την εφηβεία της, τα σχόλια που δεχόταν για τα κιλά της την επηρέασαν έντονα, οδηγώντας την σε ακραίες συμπεριφορές. Όπως περιγράφει, είχε χάσει σημαντικό βάρος, ένιωθε εξαντλημένη και κάποια στιγμή κατέρρευσε, λιποθυμώντας.

Παράλληλα, θυμήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν βρέθηκε στην Αθήνα, όπου ένιωθε άβολα και δεχόταν παρατηρήσεις για την προφορά της.

Για τη σχέση της, σημείωσε πως, παρότι άργησε, βρήκε έναν άνθρωπο με τον οποίο δέθηκε βαθιά. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι έχει υπάρξει αυστηρή ή άδικη απέναντί του σε στιγμές, τονίζοντας πως έχει δουλέψει με τον εαυτό της και συνεχίζει να εξελίσσεται. «Άργησα αλλά βρήκα τον σύζυγο μου στα 42. Ήταν μεγάλη επιτυχία, αγαπηθήκαμε με φόρα. Μερικές φορές υποτιμώ ανθρώπους που αγαπώ. Έχω μιλήσει άσχημα στον σύντροφο μου. Είμαι αισιόδοξη, έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου» πρόσθεσε η ηθοποιός.

Κλείνοντας,η Ελένη Ουζουνίδου υπογράμμισε την αγάπη της για τους ανθρώπους και τη σημασία της προσωπικής εξέλιξης.

 

