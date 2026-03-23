Μπέττυ Μαγγίρα on fire! Ξεσήκωσε τους πάντες με τον χορό της

Το βράδυ της Κυριακής (22/3) εξελίχθηκε σε μια άκρως κεφάτη και μουσική βραδιά για την Άννα Ζηρδέλη, η οποία βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο Το Περιβόλι του Ουρανού, όπου εμφανίζεται η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. Το κέφι ήταν έντονο από νωρίς, με το πρόγραμμα να ξεσηκώνει τους θαμώνες, ωστόσο μία στιγμή ήταν αυτή που έκλεψε πραγματικά τις εντυπώσεις.

Ανάμεσα στον κόσμο που διασκέδαζε, βρέθηκε και η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα με τη διάθεσή της. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, γνωστή για τον αυθορμητισμό και το ταμπεραμέντο της, άφησε για λίγο το τραπέζι της και σηκώθηκε να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο που συζητήθηκε.



Τη στιγμή αυτή απαθανάτισε η Άννα Ζηρδέλη, η οποία μοιράστηκε σχετικά βίντεο στα social media, δίνοντας μια γεύση από το κλίμα που επικρατούσε.

Στα πλάνα, η Μπέττυ Μαγγίρα φαίνεται να χορεύει με αυτοπεποίθηση και έντονη εκφραστικότητα, απολαμβάνοντας κάθε δευτερόλεπτο. Οι κινήσεις της ήταν γεμάτες πάθος και ρυθμό, αποδεικνύοντας πως δεν είναι μόνο ταλαντούχα μπροστά στην κάμερα, αλλά ξέρει καλά και να ξεχωρίζει στην πίστα.

Το κοινό δεν άργησε να αντιδράσει, με τους θαμώνες να την καταχειροκροτούν και να την ενθαρρύνουν, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα. Η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή, χαμογελώντας και συνεχίζοντας τον χορό της με άνεση, σαν να μην υπήρχε κανείς γύρω της. Ήταν από εκείνες τις αυθεντικές στιγμές διασκέδασης που δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Η Μπέττυ Μαγγίρα έχει αποδείξει πολλές φορές πως, πέρα από την επαγγελματική της πορεία στην τηλεόραση και το θέατρο, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να χαίρεται τη ζωή και να ζει τις στιγμές με ένταση. Η συγκεκριμένη εμφάνισή της στο νυχτερινό κέντρο ήρθε να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά αυτή την πλευρά της.

Η παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στο «Περιβόλι του Ουρανού» και το ζεϊμπέκικο που χάρισε στους θαμώνες ήταν, χωρίς αμφιβολία, το highlight της βραδιάς. Μια στιγμή αυθεντικής διασκέδασης, που απέδειξε πως όταν υπάρχει κέφι και διάθεση, η πίστα μπορεί να γίνει… σκηνή!

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια κρατά σε μεγάλο βαθμό την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με τον σύζυγό της, Δημήτρης Μάζης, μετρούν 16 χρόνια κοινής πορείας, ωστόσο επιλέγουν σπάνια να κάνουν δημόσιες εμφανίσεις μαζί. Παρ’ όλα αυτά, σε πρόσφατη έξοδό τους σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Θοδωρής Φέρρης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, είχαν απαθανατιστεί από τον φωτογραφικό φακό, χαλαροί και ευδιάθετοι.