Χρήστος Μάστορας: Η αλήθεια πίσω από τη φωτογραφία του με τον Αργυρό

Ο Χρήστος Μάστορας έδωσε τη δική του απάντηση στα σενάρια που τον θέλουν να συνεργάζεται την επόμενη σεζόν με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η φημολογία ξεκίνησε μετά από συνάντηση των δύο καλλιτεχνών με τον Γιώργο Αρσενάκο. Οι δύο τραγουδιστές, που ανήκουν στο δυναμικό της Panik Records και ο CEO της δισκογραφικής εταιρείας, βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες σε εστιατόριο των νοτίων προαστίων και τράβηξαν μια κοινή φωτογραφία.

Θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ο Χρήστος Μάστορας έγραψε στο Insta Story του: «Μία αυθόρμητη φωτογραφία με τον αγαπητό συνάδελφο Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον οποίο βρεθήκαμε τυχαία στον ίδιο χώρο, πυροδότησε σενάρια κοινών εμφανίσεων για τον επόμενο χειμώνα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι λόγω ήδη καθορισμένου προγράμματος, δεν υπάρχει στα προσεχή σχέδιά μου μία τέτοια συνεργασία».

Αυτή τη σεζόν, ο Χρήστος Μάστορας ενώνει τις δυνάμεις του με τον Αντώνη Ρέμο στη σκηνή του NOX. Ο frontman των «Μελισσών» διανύει μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο, καθώς βρίσκεται στο στούντιο και ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, προπομπός του οποίου είναι το hit «Μαργαρίτα», που κυκλοφόρησε πριν από σχεδόν έναν μήνα και έχει προκαλέσει αίσθηση.