Χρήστος Μάστορας: Η αλήθεια πίσω από τη φωτογραφία του με τον Αργυρό

Το μήνυμα - απάντηση στις φήμες περί συνεργασίας των δύο καλλιτεχνών

Χρήστος Μάστορας για Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Είμαι θαυμαστής της» / Βίντεο star.gr
by STAR AI
  • Ο Χρήστος Μάστορας διέψευσε φήμες συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Αργυρό για την επόμενη σεζόν.
  • Η φημολογία προήλθε από κοινή φωτογραφία τους με τον Γιώργο Αρσενάκο σε εστιατόριο.
  • Ο Μάστορας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για συνεργασία λόγω ήδη καθορισμένου προγράμματος.
  • Αυτή τη σεζόν συνεργάζεται με τον Αντώνη Ρέμο στο NOX.
  • Ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, με προπομπό το hit "Μαργαρίτα".

Ο Χρήστος Μάστορας έδωσε τη δική του απάντηση στα σενάρια που τον θέλουν να συνεργάζεται την επόμενη σεζόν με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πόζαρε στον φωτογραφικό φακό του Χρήστου Μάστορα

Η φημολογία ξεκίνησε μετά από συνάντηση των δύο καλλιτεχνών με τον Γιώργο Αρσενάκο. Οι δύο τραγουδιστές, που ανήκουν στο δυναμικό της Panik Records και ο CEO της δισκογραφικής εταιρείας, βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες σε εστιατόριο των νοτίων προαστίων και τράβηξαν μια κοινή φωτογραφία.

Η φωτογραφία που πυροδότησε τις φήμες

Η φωτογραφία που πυροδότησε τις φήμες

Θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ο Χρήστος Μάστορας έγραψε στο Insta Story του: «Μία αυθόρμητη φωτογραφία με τον αγαπητό συνάδελφο Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον οποίο βρεθήκαμε τυχαία στον ίδιο χώρο, πυροδότησε σενάρια κοινών εμφανίσεων για τον επόμενο χειμώνα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι λόγω ήδη καθορισμένου προγράμματος, δεν υπάρχει στα προσεχή σχέδιά μου μία τέτοια συνεργασία».

Η ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα

Η ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα

Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι

Αυτή τη σεζόν, ο Χρήστος Μάστορας ενώνει τις δυνάμεις του με τον Αντώνη Ρέμο στη σκηνή του NOX. Ο frontman των «Μελισσών» διανύει μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο, καθώς βρίσκεται στο στούντιο και ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, προπομπός του οποίου είναι το hit «Μαργαρίτα», που κυκλοφόρησε πριν από σχεδόν έναν μήνα και έχει προκαλέσει αίσθηση.

