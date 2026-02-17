Johanna – «Να Μη Σε Δω Ξανά»: Η μουσική βόμβα που ενώνει Ελλάδα και Αίγυπτο

Το video clip κυκλοφορεί στις 25 Φεβρουαρίου

Johanna – «Να Μη Σε Δω Ξανά»: Το Νέο Της Τραγούδι
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Johanna κυκλοφορεί το νέο της single «Να Μη Σε Δω Ξανά», διασκευή του αιγυπτιακού hit «Tiba Tani La».
  • Το τραγούδι έχει γίνει viral στα social media και ψηφιακές πλατφόρμες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της αιγυπτιακής αγοράς.
  • Η ελληνική εκδοχή του τραγουδιού έχει ήδη προσελκύσει προτάσεις συνεργασίας από παραγωγούς και διοργανωτές στην Αίγυπτο.
  • Η επίσημη οπτικοποίηση του single αναμένεται να κυκλοφορήσει στο YouTube στις 25 Φεβρουαρίου.
  • Η Johanna επιδιώκει να δημιουργήσει μια μουσική γέφυρα που ενώνει κουλτούρες και διεθνείς αγορές.

Δυναμική είσοδο στη μουσική βιομηχανία πραγματοποιεί η Johanna με το νέο της single «Να Μη Σε Δω Ξανά», που ήδη συζητιέται έντονα στα social media και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Johanna είναι η τραγουδίστρια που εξασφάλισε αποκλειστικά τα δικαιώματα διασκευής του παγκόσμιου αιγυπτιακού hit «Tiba Tani La» για την Ελλάδα και την Κύπρο, φέρνοντας έναν διεθνή ήχο σε μια ολοκαίνουργια, ελληνική εκδοχή με τίτλο «Να Μη Σε Δω Ξανά».

Το τραγούδι, σε μουσική του Κωνσταντίνου Παντζή και στίχους του Ηλία Φιλίππου, κυκλοφορεί ήδη στο Spotify. 

Μάλιστα, λίγες μόλις ώρες μετά την αποκάλυψή του από την ίδια τη Johanna στα social media, το τραγούδι έγινε viral.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ελληνική εκδοχή, μέσα από τη δυναμική των social media, κατάφερε να εισχωρήσει και στην αιγυπτιακή αγορά. Παραγωγοί και διοργανωτές live εμφανίσεων από την Αίγυπτο έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, στέλνοντας προτάσεις συνεργασίας για την τραγουδίστρια, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή αντίκτυπο του single.

Το κοινό μπορεί να πάρει μια πρώτη γεύση από το εντυπωσιακό project μέσα από το backstage βίντεο της φωτογράφησης για το cover του τραγουδιού, ενώ η επίσημη οπτικοποίηση του «Να Μη Σε Δω Ξανά» αναμένεται να κυκλοφορήσει στο YouTube στις 25 Φεβρουαρίου.

@iamjohanna_official #GreekVersion #TibaTaniLa #NaMiSeDoKsana #Johanna #greektiktok ♬ Na Mi Se Do Ksana - Johanna

Η Johanna έρχεται δυναμικά να αφήσει το δικό της αποτύπωμα, με ένα single που δεν είναι απλώς μια διασκευή, αλλά μια μουσική γέφυρα που ενώνει κουλτούρες και διεθνής αγορές!

