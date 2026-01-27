Χώρισε ο Πάνος Βλάχος με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη

Πηγή: Espresso
Π. Βλάχος: «Στη δουλειά δεν με φοβίζει η πολιτική ορθότητα»/ Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χώρισε ο Πάνος Βλάχος με την Νατάσα Εξηνταβελώνη. Ένα νέο κεφάλαιο που κλείνει οριστικά απασχολεί την εγχώρια showbiz, με τους δύο καλλιτέχνες να μην είναι πλέον μαζί. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα Espresso, οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στη ζωή, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης.

χωρισε βλαχος εξηνταβελώνη

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, το ζευγάρι χώρισε στο τέλος του καλοκαιριού, με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη να μαζεύει τα πράγματά της και να αποχωρεί από το σπίτι του Πάνου Βλάχου στη Βούλα. Παρόλο που η διαδρομή της σχέσης τους χαρακτηρίστηκε από αρκετά σκαμπανεβάσματα, το ζευγάρι έβρισκε πάντα τον τρόπο να γεφυρώνει τις διαφορές του. Αυτή τη φορά, όμως, η ρήξη αποδείχθηκε οριστική.

πανος βλαχος

Χώρισε ο Πάνος Βλάχος με την Νατάσα Εξηνταβελώνη/ Φωτογραφία: PAPADAKIS PRESS

Σε όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, οι δυο τους επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, με τις δημόσιες εμφανίσεις τους να είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές τους ήταν τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Πάνος Βλάχος βρέθηκε στο Θέατρο Βασιλάκου για να στηρίξει την αγαπημένη του στην πρεμιέρα του μονολόγου «Girls & Boys».

Λίγο αργότερα, στα μέσα Μαΐου, το ζευγάρι πραγματοποίησε μια σπάνια και πολυσυζητημένη εμφάνιση στην απονομή των βραβείων «Δημήτρης Χορν» και «Μελίνα Μερκούρη». Η Νατάσα Εξηνταβελώνη, ήταν υποψήφια για το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη». Συνοδευόταν τόσο από τον Πάνο Βλάχο όσο και από τον πατέρα της. Η κοινή τους φωτογραφία εκείνο το βράδυ είχε δώσει την εντύπωση πως η σχέση τους όδευε προς το επόμενο, πιο σοβαρό στάδιο, όμως η πραγματικότητα τελικά τους διέψευσε.

Νατάσα Εξηνταβελώνη: Γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της τον Ιούλιο μαζί με τον σύντροφό της, Πάνο Βλάχο

Η ταλαντούχα ηθοποιός γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της τον περασμένο Ιούλιο, δίπλα στη θάλασσα, με στενούς φίλους και τον σύντροφό της στο πλευρό της.

Σε φωτογραφίες που μοιράστηκε η ίδια, εμφανίζεται με μαγιό, καπελάκι γενεθλίων και πλατύ χαμόγελο. Η παρέα είχε στήσει ένα αυτοσχέδιο σκίαστρο στην ακροθαλασσιά, και πέρασε εκεί όλη τη μέρα. Φυσικά, δεν έλειψε το γλυκό και το κεράκι, με τη Νατάσα να σβήνει τις ευχές της περιτριγυρισμένη από αγαπημένα πρόσωπα.

 

 

