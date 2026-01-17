Θέμης Αδαμαντίδης - Ηλιάννα Ζέρβα: Στα backstage της φωτογράφισής τους

Με αφορμή την πρεμιέρα τους στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Διογένη

Θέμης Αδαμαντίδης - Ηλιάννα Ζέρβα
Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει μοναδικές νύχτες διασκέδασης, καθώς ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Ηλιάννα Ζέρβα, ο Διογένης και ένα δυναμικό επιτελείο νέων ερμηνευτών ξεκινούν νυχτερινές εμφανίσεις στο «Room», από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, και για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων!

Θέμης Αδαμαντίδης - Ηλιάννα Ζέρβα: Στα backstage της φωτογράφισής τους

Ο Θέμης Αδαμαντίδης, μια τεράστια ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου, με αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες που σημάδεψαν το λαϊκό τραγούδι, ανεβαίνει στη σκηνή του Room και υπόσχεται βραδιές γεμάτες συναίσθημα, αυθεντικό λαϊκό ήχο και μεγάλες ερμηνείες.

Στο πλευρό του, η Ηλιάννα Ζέρβα, το νέο αίμα του ελληνικού τραγουδιού, που έχει ήδη ξεχωρίσει, με την δισκογραφία της, τα live της και με το τραγούδι «Μην ανάβεις το φως» να γίνεται viral, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και των social media.

Θέμης Αδαμαντίδης - Ηλιάννα Ζέρβα: Στα backstage της φωτογράφισής τους

Θέμης Αδαμαντίδης - Ηλιάννα Ζέρβα: Στα backstage της φωτογράφισής τους

Τη σκηνή συμπληρώνει ο Διογένης, ένας ταλαντούχος επίσης λαϊκός ερμηνευτής, ενώ το σχήμα ενισχύεται από ένα επιτελείο νέων τραγουδιστών, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει εμπειρία, φρεσκάδα και την αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων, το «Room» Θεσσαλονίκης μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν, το καλό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα ο Θέμης Αδαμαντίδης και η Ηλιάννα Ζέρβα, βρέθηκαν σε στούντιο φωτογράφισης στην Αθήνα, με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας τους στο hot spot της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, αφού έχουν και άλλα μουσικά σχέδια-έκπληξη.

 

