Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης - Το «αντίο» του Μιχ. Ιατρόπουλου

Θλίψη προκάλεσε η είδηση θανάτου του γνωστού επιχειρηματία Νεκτάριου Γαλίτη. Το δυσάρεστο νέο έκανε γνωστό μέσα από τα social media ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο οποίος ήταν στενός φίλος του.

Ο ηθοποιός ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία και τη συνόδευσε με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα αποχαιρετισμού, γράφοντας: «Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας Κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου πέτα στο φως που σού ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί σέ όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου».

Η ανάρτηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου

Ο Νεκτάριος Γαλίτης ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος στο Μικρολίμανο, ενώ είχε γίνει γνωστός την προηγούμενη δεκαετία μέσα από τη σχέση του με γνωστή παρουσιάστρια. Μάλιστα, υπήρξε αγαπητός φίλος πολλών ανθρώπων του καλλιτεχνικού κι επιχειρηματικού χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έδινε μάχη με σοβαρή ασθένεια, κερδίζοντας την εκτίμηση όσων τον γνώριζαν για το θάρρος και την προσωπικότητά του.