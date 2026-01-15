Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου

Μαμά και κόρη έκανε μία στιλάτη εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 13:42 Εθελοντική αιμοδοσία από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ
15.01.26 , 13:27 Τζώρτζια Γεωργίου: «Η Ελίνα Παπίλα ποτέ δεν ήταν παρουσιάστρια»
15.01.26 , 13:27 Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων» - Τα χαρακτηριστικά της
15.01.26 , 13:21 Audi: Ο εντυπωσιακός αριθμός αυτοκινήτων που παρέδωσε το 2025
15.01.26 , 13:07 Άνδρας απειλεί να πέσει από το κτίριο της Πολεοδομίαςστην οδό Σωκράτους
15.01.26 , 13:06 Συνελήφθη γνωστή Τουρκάλα αθλήτρια - Της «χρεώνουν» σχέση με τον Ιμάμογλου
15.01.26 , 12:33 Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Για ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική από 2/2
15.01.26 , 12:13 Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί
15.01.26 , 12:07 Ζήνα Κουτσελίνη: Ερμήνευσε ζωντανά το... Ψαράκι στον Γιώργο Λιάγκα!
15.01.26 , 12:05 Mercedes CLA ηλεκτρική: Το ασφαλέστερο αυτοκίνητο του 2025
15.01.26 , 12:02 Ανατροπή στη Φοινικούντα: Άλλαξε την απολογία του ο 22χρονος
15.01.26 , 11:48 Εξαφάνιση Λόρας: «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι» - Η έκκληση των γονιών της
15.01.26 , 11:46 Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
15.01.26 , 11:21 Belharra: Σε ελληνικά νερά η φρεγάτα «Κίμων»
15.01.26 , 11:12 Ελένη & Ετεοκλής για Μελέτη: «Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Ελένη Τσολάκη: Η νέα καθημερινότητα μετά το κόψιμο της εκπομπής της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: φωτογραφίες: NDP
Βίκυ Καγιά - Μπιάνκα Κρασσά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Βίκυ Καγιά πραγματοποίησε πρόσφατα μια ακόμη δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας, στη Βουκουρεστίου, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της την 11χρονη κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά.

Μαμά και κόρη απόλαυσαν μια χαλαρή βόλτα στους δρόμους της πόλης, κλέβοντας τα βλέμματα με τη φυσική τους κομψότητα και το στυλ τους.

Η Βίκυ Καγιά έκανε layering με δύο μπλούζες, συνδυάζοντας μία μαρινιέρα και ένα μαύρο πουλόβερ, τις οποίες συνδύασε με ένα δερμάτινο shorts και μαύρο καλσόν. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα επίσης δερμάτινο σακάκι, μαύρη δερμάτινη τσάντα και μπότες. 

Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου

 Η Μπιάνκα Κρασσά φορούσε ένα ίσιο denim παντελόνι που συνδύασε με ένα μπεζ φούτερ και λευκά σνίκερς.

Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου

Η γνωστή παρουσιάστρια τα τελευταία χρόνια έχει δώσει προτεραιότητα στην προσωπική της ζωή και στην οικογένειά της.

Μαζί με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τα δύο παιδιά τους, τη Μπιάνκα και τον μικρότερο γιο τους, Κάρολο, ενώ η ίδια δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο σημαντικός είναι για εκείνη ο ρόλος της μητέρας.

Η απόφασή της να κάνει ένα «διάλειμμα» από τα τηλεοπτικά δρώμενα δεν ήταν εύκολη, ωστόσο όπως έχει εξομολογηθεί δημόσια, της προσέφερε την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και τις πραγματικές της ανάγκες. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno, η Βίκυ Καγιά είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Είμαι εκτός τηλεόρασης 2,5 χρόνια. Έχω αλλάξει. Έχω επανέλθει στον εαυτό μου. Δεν κάνει κακό η τηλεόραση, αλλά εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, προέρχομαι από το χώρο της μόδας. Από ένα σημείο και μετά άρχισα να χάνω τον εαυτό μου, αυτό που πραγματικά είμαι».

Η βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας με τη Μπιάνκα επιβεβαιώνει πως αυτή η περίοδος αποχής συνοδεύεται από ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της. Το τελευταίο διάστημα, η Βίκυ Καγιά δεν διστάζει να εμφανίζεται δημόσια με την κόρη της, τόσο σε καθημερινές εξόδους όσο και σε πιο επίσημες εκδηλώσεις, δείχνοντας πόσο κοντά είναι οι δυο τους. Η Μπιάνκα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, φαίνεται άνετη δίπλα στη μητέρα της, ενώ συχνά σχολιάζεται για το στιλ και την αυτοπεποίθησή της.

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τα παιδιά της, τονίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας και της παρουσίας στη ζωή τους. Για τη Βίκυ Καγιά, η μητρότητα δεν είναι απλώς ένας ρόλος, αλλά βασικό κομμάτι της ταυτότητάς της.

Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου

Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου

Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου

Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου

Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου

Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου

Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΚΥ ΚΑΓΙΑ
 |
ΜΠΙΑΝΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top