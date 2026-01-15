Βίκυ Καγιά: Βόλτα με την κόρη της, Μπιάνκα στη Βουκουρεστίου

Η Βίκυ Καγιά πραγματοποίησε πρόσφατα μια ακόμη δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας, στη Βουκουρεστίου, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της την 11χρονη κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά.

Μαμά και κόρη απόλαυσαν μια χαλαρή βόλτα στους δρόμους της πόλης, κλέβοντας τα βλέμματα με τη φυσική τους κομψότητα και το στυλ τους.

Η Βίκυ Καγιά έκανε layering με δύο μπλούζες, συνδυάζοντας μία μαρινιέρα και ένα μαύρο πουλόβερ, τις οποίες συνδύασε με ένα δερμάτινο shorts και μαύρο καλσόν. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα επίσης δερμάτινο σακάκι, μαύρη δερμάτινη τσάντα και μπότες.

Η Μπιάνκα Κρασσά φορούσε ένα ίσιο denim παντελόνι που συνδύασε με ένα μπεζ φούτερ και λευκά σνίκερς.

Η γνωστή παρουσιάστρια τα τελευταία χρόνια έχει δώσει προτεραιότητα στην προσωπική της ζωή και στην οικογένειά της.

Μαζί με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τα δύο παιδιά τους, τη Μπιάνκα και τον μικρότερο γιο τους, Κάρολο, ενώ η ίδια δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο σημαντικός είναι για εκείνη ο ρόλος της μητέρας.

Η απόφασή της να κάνει ένα «διάλειμμα» από τα τηλεοπτικά δρώμενα δεν ήταν εύκολη, ωστόσο όπως έχει εξομολογηθεί δημόσια, της προσέφερε την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και τις πραγματικές της ανάγκες. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno, η Βίκυ Καγιά είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Είμαι εκτός τηλεόρασης 2,5 χρόνια. Έχω αλλάξει. Έχω επανέλθει στον εαυτό μου. Δεν κάνει κακό η τηλεόραση, αλλά εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, προέρχομαι από το χώρο της μόδας. Από ένα σημείο και μετά άρχισα να χάνω τον εαυτό μου, αυτό που πραγματικά είμαι».

Η βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας με τη Μπιάνκα επιβεβαιώνει πως αυτή η περίοδος αποχής συνοδεύεται από ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της. Το τελευταίο διάστημα, η Βίκυ Καγιά δεν διστάζει να εμφανίζεται δημόσια με την κόρη της, τόσο σε καθημερινές εξόδους όσο και σε πιο επίσημες εκδηλώσεις, δείχνοντας πόσο κοντά είναι οι δυο τους. Η Μπιάνκα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, φαίνεται άνετη δίπλα στη μητέρα της, ενώ συχνά σχολιάζεται για το στιλ και την αυτοπεποίθησή της.

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τα παιδιά της, τονίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας και της παρουσίας στη ζωή τους. Για τη Βίκυ Καγιά, η μητρότητα δεν είναι απλώς ένας ρόλος, αλλά βασικό κομμάτι της ταυτότητάς της.