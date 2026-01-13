Μάνος Ιωάννου: Το πάρτι - υπερπαραγωγή με καλεσμένο τον Πέτρο Φιλιππίδη

Γενέθλια για τον γνωστό ηθοποιό - Πόσα κεράκια έσβησε;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 15:09 Skoda: Και το όνομα αυτού… Peaq
13.01.26 , 15:05 Σέρρες δολοφονία: Τι Αναφέρει Η Ιατροδικαστική Για Τον 17χρονο
13.01.26 , 14:59 Εξαφάνιση Πάτρα: «Κάποιος την εξαπάτησε και την παρέσυρε στην Αθήνα»
13.01.26 , 14:54 Θοδωρής Μαραντίνης: Όσα είπε για το τέλος του γκρουπ του, των Onirama!
13.01.26 , 14:48 Η «Ανισόπεδη Ντίσκο» έγινε διαμαντένια - Η Απονομή του Pan Pan
13.01.26 , 14:44 Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν
13.01.26 , 14:44 Όμιλος VW: Κυψέλες μπαταριών made n Europe
13.01.26 , 14:32 Your Face Sounds Familiar: Επιστρέφει την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν
13.01.26 , 14:11 Eurovision 2026: «Ζαλίζει» το κόστος του εθνικού τελικού Sing for Greece
13.01.26 , 13:57 Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
13.01.26 , 13:42 Cash or Trash: Σπάνιο όργανο από τη φιλαρμονική στο δωμάτιο δημοπρασίας!
13.01.26 , 13:25 Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές - Αναλυτικά η λίστα
13.01.26 , 13:22 «Ο Hammy είναι ο γιος μας»: Έσωσαν γουρουνάκι και το πήραν σπίτι τους
13.01.26 , 13:12 Μάνος Ιωάννου: Το πάρτι - υπερπαραγωγή με καλεσμένο τον Πέτρο Φιλιππίδη
13.01.26 , 13:05 Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Μάνος Ιωάννου έσβησε 38 κεράκια περικυκλωμένος από φίλους και συνεργάτες - Βίντεο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα 38α γενέθλιά του γιόρτασε ο Μάνος Ιωάννου, περιτριγυρισμένος από φίλους, χαμόγελα και πολλή θετική ενέργεια, όπως ακριβώς του ταιριάζει.

Μάνος Ιωάννου: Το τατουάζ κι η σπάνια αναφορά στη σύντροφό του

Ο γνωστός ηθοποιός άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και επέλεξε να περάσει τη σημαντική αυτή ημέρα μαζί με ανθρώπους που εκτιμά και τον εκτιμούν, σε μια βραδιά που είχε απ’ όλα - κέφι, μουσική και δυνατές συγκινήσεις.

Ο γοητευτικός ηθοποιός έκλεισε τα 38!

Ο γοητευτικός ηθοποιός έκλεισε τα 38!

Η ατμόσφαιρα ήταν άκρως εορταστική, με τον Μάνο Ιωάννου να βρίσκεται στο επίκεντρο, εμφανώς ευδιάθετος και «γεμάτος» από την αγάπη που εισέπραξε.

Ξανά μαζί η Ναταλία Γερμανού και ο Μάνος Ιωάννου

Ο ίδιος δε δίστασε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram αρκετά στιγμιότυπα από το πάρτι του σε γνωστό μαγαζί στα νότια προάστια, δίνοντας μια γεύση από όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Στα βίντεο που ανέβασε, φαίνεται να διασκεδάζει, να γελά και να απολαμβάνει κάθε λεπτό, αποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη ημέρα είχε για εκείνον ξεχωριστή σημασία.

Ανάμεσα στα stories που ξεχώρισαν, δε θα μπορούσε να λείπει η τούρτα - υπερπαραγωγή, η οποία «έκλεψε» τις εντυπώσεις και έγινε… πρωταγωνίστρια. Με ιδιαίτερο σχεδιασμό και άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση, η τούρτα αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, με τον ηθοποιό να σβήνει τα κεράκια του μέσα σε θερμό χειροκρότημα και ευχές.

Ο Μάνος Ιωάννου το… έκαψε με φίλους σε γνωστό στέκι των νότιων προαστίων

Ο Μάνος Ιωάννου το… έκαψε με φίλους σε γνωστό στέκι των νότιων προαστίων

Ο Μάνος Ιωάννου το… έκαψε με φίλους σε γνωστό στέκι των νότιων προαστίων

Στο πλευρό του Μάνου Ιωάννου βρέθηκαν γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και της showbiz, που έσπευσαν να του ευχηθούν από κοντά. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Αθηνά Οικονομάκου, ο Γιάννης Σπαλιάρας, η Χριστίνα Πολίτη, ο Χάρης Σιανίδης, η Ματθίλδη Μαγγίρα, ο Κώστας Κόκλας, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Πέτρος Φιλιππίδης, αλλά και πολλοί ακόμη φίλοι και συνεργάτες, που έδωσαν το “παρών” και συνέβαλαν στο να γίνει η γιορτή για τα 38 του ακόμη πιο ιδιαίτερη και σίγουρα αξέχαστη.

Ο Μάνος Ιωάννου ξέρει καλά να γιορτάζει τις σημαντικές στιγμές της ζωής του, οι οποίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν τις μοιράζεται με ανθρώπους που μετράνε πραγματικά και έχουν σταθεί δίπλα του στα δύσκολα.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top