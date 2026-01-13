Μάνος Ιωάννου: Το πάρτι - υπερπαραγωγή με καλεσμένο τον Πέτρο Φιλιππίδη

Τα 38α γενέθλιά του γιόρτασε ο Μάνος Ιωάννου, περιτριγυρισμένος από φίλους, χαμόγελα και πολλή θετική ενέργεια, όπως ακριβώς του ταιριάζει.

Ο γνωστός ηθοποιός άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και επέλεξε να περάσει τη σημαντική αυτή ημέρα μαζί με ανθρώπους που εκτιμά και τον εκτιμούν, σε μια βραδιά που είχε απ’ όλα - κέφι, μουσική και δυνατές συγκινήσεις.

Ο γοητευτικός ηθοποιός έκλεισε τα 38!

Η ατμόσφαιρα ήταν άκρως εορταστική, με τον Μάνο Ιωάννου να βρίσκεται στο επίκεντρο, εμφανώς ευδιάθετος και «γεμάτος» από την αγάπη που εισέπραξε.

Ο ίδιος δε δίστασε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram αρκετά στιγμιότυπα από το πάρτι του σε γνωστό μαγαζί στα νότια προάστια, δίνοντας μια γεύση από όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Στα βίντεο που ανέβασε, φαίνεται να διασκεδάζει, να γελά και να απολαμβάνει κάθε λεπτό, αποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη ημέρα είχε για εκείνον ξεχωριστή σημασία.

Ανάμεσα στα stories που ξεχώρισαν, δε θα μπορούσε να λείπει η τούρτα - υπερπαραγωγή, η οποία «έκλεψε» τις εντυπώσεις και έγινε… πρωταγωνίστρια. Με ιδιαίτερο σχεδιασμό και άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση, η τούρτα αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, με τον ηθοποιό να σβήνει τα κεράκια του μέσα σε θερμό χειροκρότημα και ευχές.

Ο Μάνος Ιωάννου το… έκαψε με φίλους σε γνωστό στέκι των νότιων προαστίων

Στο πλευρό του Μάνου Ιωάννου βρέθηκαν γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και της showbiz, που έσπευσαν να του ευχηθούν από κοντά. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Αθηνά Οικονομάκου, ο Γιάννης Σπαλιάρας, η Χριστίνα Πολίτη, ο Χάρης Σιανίδης, η Ματθίλδη Μαγγίρα, ο Κώστας Κόκλας, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Πέτρος Φιλιππίδης, αλλά και πολλοί ακόμη φίλοι και συνεργάτες, που έδωσαν το “παρών” και συνέβαλαν στο να γίνει η γιορτή για τα 38 του ακόμη πιο ιδιαίτερη και σίγουρα αξέχαστη.

Ο Μάνος Ιωάννου ξέρει καλά να γιορτάζει τις σημαντικές στιγμές της ζωής του, οι οποίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν τις μοιράζεται με ανθρώπους που μετράνε πραγματικά και έχουν σταθεί δίπλα του στα δύσκολα.