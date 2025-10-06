Μάνος Ιωάννου: Το τατουάζ κι η σπάνια αναφορά στη σύντροφό του

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο ηθοποιός Μάνος Ιωάννου, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης Βιτρούβιος το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.

Ο Μάνος Ιωάννου είναι τρελά ερωτευμένης με την Ξένη

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να έπαιζε γυμνός στο θέατρο, όπως δηλαδή ο πρωταγωνιστής της παράστασης Στέφανος Κακαβούλης, ενώ αποκάλυψε ότι μετά την επανασύνδεση με τη σύντροφό του, health coach χτύπησε τατουάζ με το αρχικό γράμμα του ονόματός της.

«Δύσκολο πράγμα να παίξω γυμνός στο θέατρο. Αναλόγως τι θα ήταν… ντρέπομαι», είπε αρχικά στην κάμερα του Breakfast@Star ο Μάνος Ιωάννου.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το τατουάζ στον λαιμό του. «Αν το τατουάζ ήταν για παλιά σύντροφο, θα το είχα σβήσει. Έχω χρόνια σχέση. Τη λένε Ξένη. Νομίζω και η σύντροφός μου έχει χτυπήσει το «Μ» σε κάποιο σημείο του σώματός της» είπε.

Ο Μάνος Ιωάννου με τη σύντροφό του

Θυμίζουμε ότι ο Μάνος Ιωάννου έγινε γνωστός μέσα από τη σχέση του με τη Ναταλία Γερμανού. Ήταν ζευγάρι για περίπου δυόμισι χρόνια, με τον έρωτά τους να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας γύρω στο 2013 και τον χωρισμό τους να έρχεται το το 2015.

Ο Μάνος Ιωάννου κι η Ναταλία Γερμανού ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της σόουμπιζ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο ηθοποιός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η σχέση του με την παρουσιάστρια ήταν η πιο σημαντική που είχε μέχρι τότε. Παρά τον χωρισμό τους, διατηρούν άριστες σχέσεις. Μάλιστα, έχουν συχνή επικοινωνία, ενώ έχει υπάρξει καλεσμένος στις εκπομπές της αρκετές φορές.

