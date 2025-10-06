Μάνος Ιωάννου: Το τατουάζ κι η σπάνια αναφορά στη σύντροφό του

«Έχω χρόνια σχέση. Τη λένε Ξένη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 14:30 Στεφανί Καπετανίδη για καρκίνο: Είχαμε αρρωστήσει ταυτόχρονα με τη μαμά μου
06.10.25 , 14:11 Λαχματζούν: Μία διαφορετική συνταγή για "τυλιχτό"
06.10.25 , 14:08 Πώς η επαφή με κατοικίδιους σκύλους θωρακίζει την υγεία των παιδιών
06.10.25 , 13:55 Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»
06.10.25 , 13:47 Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
06.10.25 , 13:43 Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις
06.10.25 , 13:38 Σερίφης: «Δεν ένιωσα την ανάγκη να τους χαιρετήσω στην εκπομπή»
06.10.25 , 13:19 Χριστίνα Καρτσωνάκη: «Πίσω από κάθε δίαιτα, μια ιστορία»
06.10.25 , 13:18 Σκύλος και άνθρωπος: Μία αμφίδρομη σχέση αγάπης και αφοσίωσης
06.10.25 , 13:01 Ελενα Κώνστα: Ο Κωνσταντάρας, η Μαλέσκου και το δημόσιο ξέσπασμα
06.10.25 , 12:59 Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
06.10.25 , 12:52 Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
06.10.25 , 12:51 Σε τρεις επιστήμονες το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2025
06.10.25 , 12:47 «Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»
06.10.25 , 12:45 Στάθης Μαντζώρος: «Πάει καλύτερα. Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό»
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις
Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»
Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Γέννησε η Τζένη Θεωνά: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Δήμος Αναστασιάδης
Αλέξης Γεωργούλης: Τι κάνει σήμερα ο πρώην ευρωβουλευτής
«Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»
Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Η ανακοίνωσή του
Σερίφης: «Δεν ένιωσα την ανάγκη να τους χαιρετήσω στην εκπομπή»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο ηθοποιός Μάνος Ιωάννου, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης Βιτρούβιος το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.

Ο Μάνος Ιωάννου είναι τρελά ερωτευμένης με την Ξένη

Ο Μάνος Ιωάννου είναι τρελά ερωτευμένης με την Ξένη

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να έπαιζε γυμνός στο θέατρο, όπως δηλαδή ο πρωταγωνιστής της παράστασης Στέφανος Κακαβούλης, ενώ αποκάλυψε ότι μετά την επανασύνδεση με τη σύντροφό του, health coach χτύπησε τατουάζ με το αρχικό γράμμα του ονόματός της.

Μάνος Ιωάννου για την προσωπική του ζωή: «Δεν έχω καθίσει ποτέ μόνος μου»

«Δύσκολο πράγμα να παίξω γυμνός στο θέατρο. Αναλόγως τι θα ήταν… ντρέπομαι», είπε αρχικά στην κάμερα του Breakfast@Star ο Μάνος Ιωάννου.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το τατουάζ στον λαιμό του. «Αν το τατουάζ ήταν για παλιά σύντροφο, θα το είχα σβήσει. Έχω χρόνια σχέση. Τη λένε Ξένη. Νομίζω και η σύντροφός μου έχει χτυπήσει το «Μ» σε κάποιο σημείο του σώματός της» είπε.

Ο Μάνος Ιωάννου με τη σύντροφό του

Ο Μάνος Ιωάννου με τη σύντροφό του

Θυμίζουμε ότι ο Μάνος Ιωάννου έγινε γνωστός μέσα από τη σχέση του με τη Ναταλία ΓερμανούΉταν ζευγάρι για περίπου δυόμισι χρόνια, με τον έρωτά τους να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας γύρω στο 2013 και τον χωρισμό τους να έρχεται το το 2015.  

Ξανά μαζί η Ναταλία Γερμανού και ο Μάνος Ιωάννου

Ο Μάνος Ιωάννου κι η Ναταλία Γερμανού ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της σόουμπιζ

Ο Μάνος Ιωάννου κι η Ναταλία Γερμανού ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της σόουμπιζ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο ηθοποιός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η σχέση του με την παρουσιάστρια ήταν η πιο σημαντική που είχε μέχρι τότε. Παρά τον χωρισμό τους, διατηρούν άριστες σχέσεις. Μάλιστα, έχουν συχνή επικοινωνία, ενώ έχει υπάρξει καλεσμένος στις εκπομπές της αρκετές φορές.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top