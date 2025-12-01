«Δευτέρα»: Το νέο ατμοσφαιρικό music video του Αντώνη Ρέμου που καθηλώνει

Η μοναξιά μέσα από ένα κινηματογραφικό video

Ο Αντώνης Ρέμος οπτικοποιεί τη νέα του επιτυχία «Δευτέρα» μέσα από ένα music video με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που καθηλώνει.

Με μινιμαλιστική και σύγχρονη noir αισθητική καθώς και συμβολισμούς, το video περιγράφει την απουσία και τη μοναξιά, επικεντρώνοντας σ' έναν άνθρωπο που νιώθει κάτι που όλοι έχουμε  νιώσει κάποια στιγμή, λίγο έως πολύ: ότι είμαστε μόνοι σ' έναν δικό μας μικρόκοσμο, ακόμα κι όταν γύρω μας υπάρχουν κι άλλοι. 

Με τη «Δευτέρα», το πρώτο τραγούδι από το καινούργιο album που ετοιμάζει, ο κορυφαίος ερμηνευτής χαρίζει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά του τραγούδια και videos. 

 

Η «Δευτέρα», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες ημέρες, αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και ξεχωρίζει στο Spotify και τα ραδιόφωνα όπου μπήκε αμέσως στο top10 των charts, ενώ είναι viral στα social media με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να αποτελεί πλέον σλόγκαν.

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, δύο δημιουργοί με τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος μάς έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και στο παρελθόν όπως τα «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Λένε» και «Χίλια Σπίρτα». Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
