Ο Λευτέρης Κρίκης επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Πες Ακόμα Ένα Ψέμα»

Ακούστε το νέο του hit

O Λευτέρης Κρίκης το τελευταίο διάστημα έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του στα δισκογραφικά δρώμενα και, δικαίως, όλοι τον χαρακτηρίζουν ως το next big thing του λαϊκού τραγουδιού.

Με «όπλο» τις αναμφισβήτητες φωνητικές του ικανότητες εντυπωσίασε στο πρώτο του single, με τίτλο «Φταίω», δείχνοντας ότι ήρθε για να… μείνει.

Λευτέρης Κρίκης

Ο πολλά υποσχόμενος ερμηνευτής, η καριέρα του οποίου βρίσκεται σε σταθερά ανοδική τροχιά, μας συστήνει το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Πες Ακόμα Ένα Ψέμα» σε μουσική του Βασίλη Γαβριηλίδη και στίχους της Αγγελικής Μακρυνιώτη.

Το νέο single του Λευτέρη Κρίκη κυκλοφορεί από τη Sonar Music. Πλέον ο ταλαντούχος καλλιτέχνης έχει έναν ακόμη ισχυρό σύμμαχο στον δρόμο του για την κορυφή.

Λευτέρης Κρίκης

Ο λόγος για τον καταξιωμένο επιχειρηματία, Κώστα Μπερτάκη, ο οποίος διέκρινε ότι ο Λευτέρης Κρίκης έχει όλα τα εχέγγυα για να πρωταγωνιστήσει στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι, αποφασίζοντας να αναλάβει το management του

Αυτό το διάστημα ο Λευτέρης Κρίκης εμφανίζεται  στο VOG CLUB, στην Θεσσαλονίκη, στο πλάι της Λένας Ζευγαρά.

Όπως ακούγεται, έχουν καταφέρει να μετατρέψουν το εν λόγω νυχτερινό κέντρο στο απόλυτο hot spot διασκέδασης στη συμπρωτεύουσα!

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΙΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
