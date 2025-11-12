Κωνσταντίνα Ευριπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: «Είναι άνθρωπος με Α κεφαλαίο»

Η τρυφερή εξομολόγηση για τον σύντροφό της

Δείτε βίντεο για τη σχέση του Φίλιππου Μιχόπουλου και της Κωνσταντίνας Ευριπίδου από την εκπομπή Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνέντευξη στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» και τον δημοσιογράφο Τάσο Ευαγγέλου παραχώρησε η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, η οποία μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, τα παιδιά της και τη σχέση της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο.

Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Ποια είναι η νέα σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου

«Το καλοκαίρι μου ήταν ονειρεμένο, γέμισα με όμορφες εικόνες. Ήταν ένα διαφορετικό καλοκαίρι γιατί φέτος, σε πολλά από τα μέρη που πήγα είχα και τα παιδιά μου μαζί μου. Δεν θεωρώ ότι έχει γίνει ντόρος για τη σχέση μου με τον Φίλιππο. Θεωρώ ότι ανακοινώθηκε, γράφτηκε, σχολιάστηκε, οπότε νομίζω ότι δεν έχει γίνει τόσος ντόρος. Το μόνο που δεν θέλω είναι να δίνουν έκταση σε θέματα που αφορούν τα παιδιά μας», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον σύντροφό της, τονίζοντας: «Ο Φίλιππος ξέρει τι νιώθω για εκείνον, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάτσω εδώ και να τα πω δημόσια. Το πιο σημαντικό του στοιχείο είναι ότι είναι άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Είναι ευγενικός, καλοσυνάτος και έχει πολύ χιούμορ.

Ευριπίδου για Μιχόπουλο: «Με κέντρισε ο υπέροχος τρόπος προσέγγισης»

Η πρώτη φωτογραφία του Φίλιππου Μιχόπουλου και της Κωνσταντίνας Ευριπίδου / Πηγή: Instagram

Η απόσταση σε μια σχέση πολλές φορές κουράζει γιατί μπορεί να θες τον άνθρωπό σου δίπλα σου. Είναι δύσκολο, αλλά δεν με έχει κουράσει ακόμα», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στον χωρισμό και στις κοινωνικές «ταμπέλες» που πολλές φορές συνοδεύουν τις γυναίκες μετά από ένα διαζύγιο, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου σημείωσε: «Δεν είναι ωραίο να βάζουμε ταμπέλα σε μια γυναίκα που έχει χωρίσει. Έχω χωρίσει εδώ και πέντε χρόνια. Το διαζύγιο δεν είναι η μόνη δυσκολία που περνά μια γυναίκα διαζευγμένη». «Πρέπει να ξεκολλήσουμε αυτή την ταμπέλα, η διαζευγμένη είναι ελεύθερη», πρόσθεσε με έμφαση.

Κωνσταντίνα Ευριπίδου - Φίλιππος Μιχόπουλος: Η γνωριμία και οι διακοπές στη Μύκονο μαζί με τα παιδιά τους 

Να θυμίσουμε πως η σχέση του Φίλιππου Μιχόπουλου με την Κωνσταντίνα Ευριπίδου έγινε γνωστή το φθινόπωρο του 2024. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και αρχικά κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έγινε τον Νοέμβριο του 2024, όταν παρευρέθηκαν μαζί σε γνωστό εστιατόριο της Λεμεσού, ενώ αργότερα ταξίδεψαν στη Βιέννη για να υποδεχτούν το νέο έτος.

Μιχόπουλος - Ευριπίδου: Τράβηξαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου

Το καλοκαίρι του 2025 τους βρήκε στη Μύκονο, όπου πέρασαν ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με τα παιδιά τους.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μάξιμο και τη Σιέννα, με την πρώην σύζυγό του Αθηνά Οικονομάκου. Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έχει επίσης δύο παιδιά, την Αριάδνη και τον Νικόλα, από τον γάμο της με τον Κύπριο ποδοσφαιριστή Νεκτάριο Αλεξάνδρου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
