Εγκλωβισμένες στις Φιλιππίνες Ναθαναήλ και Γεωργιάδου, λόγω του τυφώνα

Εγκλωβισμένες στις Φιλιππίνες, όπου είχαν ταξιδέψει, έμειναν η Αννίτα Ναθαναήλ και η Στέλλα Γεωργιάδου, μετά το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ.

Eικόνα από το πέρασμα του υπερυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ/ AP Aaron Favila

Η υπερατλαντική πτήση τους για την επιστροφή τους στην Ελλάδα αναβλήθηκε και είναι σε αναμονή για την επόμενη. Μιλώντας στο Happy Day, είπαν ότι αναμένεται να αναχωρήσουν σε δύο μέρες.

Στιγμιότυπο από τις Φιλιππίνες που μοιράστηκε στο instagram η Στέλλα Γεωργιάδου

«Επεισοδιακό το ταξίδι μας, πραγματικά. Ξεκινήσαμε για άλλα», σημείωσε η Αννίτα Ναθαναήλ. «Ευτυχώς, τα μέρη που ήμασταν ήταν αρκετά ασφαλή, μαθαίναμε ότι γίνεται καταστροφή γύρω γύρω στις περιοχές. Τη βλέπαμε και κατά κάποιο τρόπο από το ξενοδοχείο με τα μάτια μας. Φυσικά ήμασταν συνέχεια με μια βαλίτσα στο χέρι, δεν ξέραμε τι θα κάνουμε μετά», συμπλήρωσε η Στέλλα Γεωργιάδου.

«Φυσικά υπάρχουν όλα τα applications (σ.σ για τον καιρό), παρακολουθούσα όλα τα σχετικά και συνέχεια χτυπά το κινητό μας με τα σήματα της Πολιτικής Προστασίας. Από τις 10 μέρες που είμαστε, τις δύο τουλάχιστον περάσαμε ανεπανάληπτα», επισήμανε η Αννίτα Ναθαναήλ και πρόσθεσε πως όλα τα νησιά από τα οποία έχουν περάσει είναι ισοπεδωμένα.

Εξήγησε δε, ότι το βράδυ περνά ο τυφώνας, το πρωί είναι όλα ισοπεδωμένα και μέχρι το απόγευμα οι άνθρωποι εκεί έχουν μαζέψει κορμούς και φυλλώματα. Στη νησιωτική χώρα σημειώνονται 20- 30 τυφώνες τον χρόνο, πρόσθεσε.

«Εκκενώνονται πόλεις και χωριά και καλούμαστε να μείνουμε στα δωμάτια και τα ξενοδοχεία. Καιρού επιτρέποντος θα φύγουμε σε δύο μέρες», κατέληξαν.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, που φτάνουν ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα.