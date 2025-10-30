Σταμούλης: «Με τη γυναίκα μου όλα τα περάσαμε μαζί - Όλες τις ώρες πενθώ»

Ο Οδυσσέας Σταμούλης, ο οποίος πριν λίγο καιρό, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τη σύντροφό του μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή του αλλά και την απώλεια του 11χρονου γιου του, το 2023.

«Αυτό που μας συνέβη είναι κάτι αδιανόητο, δεν μπορεί να καταλάβει τι λέμε, εκτός από τους ανθρώπους που το έχουν ζήσει. Είμαστε μία ειδική κατηγορία πόνου. Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά, ακόμα και το τι έγινε στο μαιευτήριο. Τι σου είπα off the record; Εγώ βλέπω εσένα και θυμάμαι το παιδί μου, διότι πριν χρόνια όταν το πήγα σε έναν παιδότοπο και περίμενα να τελειώσει, η τηλεόραση έπαιζε μία εκπομπή που παρουσίαζες. Μόνο που σε βλέπω δεν μπορώ, να σκεφτώ τίποτα άλλο», εξομολογήθηκε ο Οδυσσέας Σταμούλης στην Αθηναΐδα Νέγκα καλεσμένος στην εκπομπή του Action 24, «Καλύτερα Αργά».

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα με την νυν συζυγό του. «Κάποιος που περνά ένα δύσκολο πένθος, δεν μπορεί να είναι καν καλός συνάνθρωπος, όχι σύζυγος. Αλλά εμείς καταλήξαμε σε αυτό, αφού περάσαμε κάποια χρόνια πενθώντας, πάρα πολύ δύσκολα. Είπαμε και μ’ έπεισε κιόλας η γυναίκα μου ότι το παιδί είναι εδώ “παρών” μαζί μας, επειδή ζούσαμε και μαζί σαν οικογένεια κατά διαστήματα και μπορούμε να πάμε σε ένα επόμενο βήμα για να δικαιώσουμε κι αυτό. Όχι ότι πάψαμε να πενθούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Είναι και τρελό να αρχίσω να απολογούμαι και να λέω “παιδιά πενθώ ακόμα”. Δεν είναι αυτό. Όλες τις ώρες της ημέρας πενθώ

«Δεν ήταν θέμα αισιοδοξίας ή όχι, ήταν θέμα ολοκλήρωσης, γιατί όλα τα περάσαμε μαζί, οπότε ήθελα πάρα πολύ να ενώσουμε τις ζωές μας κι έτσι. Με αγαπάει όπως κι εγώ πάρα πολύ. Το μαρτύριο, τον σταυρό… εκείνη τον τράβηξε», επισήμανε.

Ο Οδυσσέας Σταμούλης παντρεύτηκε με πολιιτικό γάμο τη σύντροφό του

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, απάντησε σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν σχετικά με το ότι προχώρησε τη ζωή του, δύο χρόνια μετά τον πνιγμό του γιου του.

«Γιατί είναι ο κανιβαλισμός του διαδικτύου. Η σύντροφός μου, μου διαβάζει μόνο τα θετικά σχόλια, τα οποία ήταν τόσες πολλές χιλιάδες ευχές από αγνώστους ανθρώπους που δεν μπορώ να σταθώ στα αρνητικά σχόλια», απάντησε ο Οδυσσέας Σταμούλης.

