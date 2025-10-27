Ξανθή Τζερεφού: «Είχα πάρει κιλά με διατροφή για να αποκτήσω αυτοπεποίθηση»

Ξανθή Τζερεφού: «Πήρα κιλά με διατροφή, για να αποκτήσω αυτοπεποίθηση»- Όσα αποκάλυψε, επτά χρόνια μετά τη συμμετοχή της στο GNTM/ βίντεο Happy Day

Την Ξανθή Τζερεφού τη γνωρίσαμε ως το plus size model Ξανθούλα από το GNTM, το 2018. Επτά χρόνια μετά τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό μόδας και ομορφιάς, η Ξανθούλα που δεν είναι πια plus size μιλά για την απόφασή της να πάρει κιλά τότε, γεγονός που την έκανε να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση.

«Είναι δουλειές οι οποίες υπάρχουν. Τις έκανα, είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτές. Είμαι πολύ περήφανη και για το παιχνίδι. Γιατί έγινα, εντάξει, πιο γνωστή εκεί. Δεν το μετανιώνω και δεν το είδα και ποτέ ως reality. Το είδα ως μια ακόμη δουλειά για εμένα. Ήταν πολύ σημαντικό να δείξω αυτό που ήμουν εκείνη την εποχή και το σώμα με το οποίο δούλευα», είπε στο Happy Day.

«Υπήρχαν σχεδιαστές που μου έστειλαν μήνυμα μετά το παιχνίδι “τι έκανες και πάχυνες;”. Είχαν πάθει σοκ. Θεωρήσαν ότι ήταν κάτι πολύ τραγικό αυτό που έκανα κι ότι δε θα έχει μέλλον και διάρκεια. Πράγμα το οποίο εγώ το είδα ως επένδυση για τα μετά κορίτσια», συμπλήρωσε.

Τότε, είχα πάρει τα κιλά με διατροφή. Πολλά μικρά γεύματα, ζυγισμένα γεύματα με πρωτεΐνη. Δεν έτρωγα σουβλάκια και burger

Η Ξανθούλα εξομολογήθηκε πως η ιδέα να πάρει κιλά της ήρθε σ’ ένα show, όταν ήταν 47 κιλά. Πέρασε από δίπλα της μία πολύ εντυπωσιακή γυναίκα plus size στην Ιταλία και σκέφτηκε πως με αυτόν τον τρόπο θα αποκτούσε αυτοπεποίθηση.

«Ήμουν ένα κοριτσάκι που δε μίλαγα, δε με άκουγε κανείς, με το κεφάλι κάτω», περιέγραψε και στη συνέχεια, εξήγησε: «Θεώρησα ότι αποκτώντας παραπάνω κιλά, θα αποκτήσω αυτοπεποίθηση και ναι, είχε αποτέλεσμα αυτό. Γιατί απέκτησα. Με είδατε στο παιχνίδι και ήμουν στα καλύτερά μου. Θεωρούσα ότι κάνω μόδα για να τη δουν οι άλλοι κι επειδή οι άλλοι είναι γυναίκες του τώρα, του σήμερα, που έχουν και παραπάνω κιλά και δεν είναι υποχρεωμένες μόνιμα να είναι με ένα μήλο στο χέρι ή να μετράνε τις θερμίδες τους. Ή υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες από τη φύση τους είναι πιο curvy. Νομίζω ότι πρέπει να νιώθεις καλά με το σώμα σου πρώτα. Και εγώ όταν ήμουν πάρα πολύ αδύνατη δεν ένιωθα καλά με το σώμα μου».

Η Ξανθή Τζερεβού μίλησε για τον διαβήτη τύπου 1 που έχει, για χάρη του οποίου κυκλοφορεί με έναν αισθητήρα γλυκόζης στο μπράτσο.

«Ο διαβήτης τύπου 1 είναι αυτοάνοσος, που πάει να πει ότι τρώω τα πάντα, όσο θέλω και βάζω την ινσουλίνη μου», εξήγησε.

Όταν ήταν μαθήτρια, πριν από 20 χρόνια, άκουγε σχόλια όπως να μην κάνουν παρέα μαζί της τα παιδιά για να μην κολλήσουν ζάχαρη! «Τότε υπήρχε μια άγνοια για το θέμα. Πια υπάρχει καλύτερη ενημέρωση. Υστερούμε αλλού, δηλαδή υπάρχουν ακόμα παιδιά σε σχολεία που χρειάζονται μία νοσοκόμα. Σε μένα δεν υπήρχε αυτό. Εγώ είχα τη μαμά μου. Ερχόταν η μαμά μου στο διάλειμμα να μου μετρήσει το ζάχαρο, να μου δώσει κάτι να φάω, στις εκδρομές μαζί για να πάω, γιατί δεν με έπαιρναν αλλιώς. Είχα μόνιμα το άγχος ότι δε θα με πάρουν κάπου, ότι δε θα πάω εγώ κάπου, ότι θα χρειαστώ κάτι και δε θα μου το δώσει κανείς. Πάντα είχα στο μυαλό μου να είμαι ρυθμισμένη», εξήγησε.

«Ξυπνάω και στον ύπνο μου, δηλαδή, άμα μου πέσει το ζάχαρο, εγώ ξυπνάω. Υπάρχουν συμπτώματα, θα με πιάσει μια τρεμούλα, μια ταχυπαλμία», είπε κλείνοντας.

Η Ξανθή Τζερεφού έκανε το επόμενο βήμα στη ζωή της. Τελείωσε τη Δραματική Σχολή Βεάκη και εργάζεται πλέον ως ηθοποιός. Φέτος, θα συμμετέχει στην παράσταση «Ο μικρός τυμπανιστής», σε κείμενο και σκηνοθεσία Κέλλυς Σταμουλάκη, που ξεκινά περιοδεία σε λίγες μέρες.

«Έκανα μια νέα αρχή, εξελίχθηκα, έκανα το επόμενο βήμα. Έδωσα εξετάσεις και πέρασα σε δραματική σχολή», κατέληξε η Ξανθή Τζερεφού.