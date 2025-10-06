Βίκυ Καγιά: Φθινοπωρινή απόδραση στην Ύδρα

Στην Ύδρα βρέθηκε το σαββατοκύριακο που μας πέρασε η Βίκυ Καγιά και την φθινοπωρινή απόδρασή της αποκάλυψε η ίδια μέσα από αναρτήσεις της στα social media.

Συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια - μοντέλο, το απόγευμα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πολλές φωτογραφίες κι έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από το ταξιδάκι της στο πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τη Βίκυ Καγιά, στιλάτη όπως πάντα, να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα μαζί με την παρέα της. Συγκεκριμένα, φορά ολόσωμο μαγιό και ένα υπέροχο ριγέ μπλουζάκι με μακρύ μανίκι. Το look της ολοκλήρωσε με αθλητικά παπούτσια και κάλτσες.

Όπως είδαμε στις εικόνες, δεν έλειψαν και οι επισκέψεις στα ταβερνάκια του νησιού για φαγητό.

Δες τις φωτογραφίες από την απόδραση της Βίκυς Καγιά στην Ύδρα:

