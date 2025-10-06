Βίκυ Καγιά: Φθινοπωρινή απόδραση στην Ύδρα

Στιλάτη όπως πάντα, απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα

Στην Ύδρα βρέθηκε το σαββατοκύριακο που μας πέρασε η Βίκυ Καγιά και την φθινοπωρινή απόδρασή της αποκάλυψε η ίδια μέσα από αναρτήσεις της στα social media.

Βίκυ Καγιά: Στην «πρωτεύουσα της σαμπάνιας» με τσάντα Chanel

Συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια - μοντέλο, το απόγευμα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πολλές φωτογραφίες κι έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από το ταξιδάκι της στο πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού. 

Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τη Βίκυ Καγιά, στιλάτη όπως πάντα, να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα μαζί με την παρέα της. Συγκεκριμένα, φορά ολόσωμο μαγιό και ένα υπέροχο ριγέ μπλουζάκι με μακρύ μανίκι. Το look της ολοκλήρωσε με αθλητικά παπούτσια και κάλτσες.

Όπως είδαμε στις εικόνες, δεν έλειψαν και οι επισκέψεις στα ταβερνάκια του νησιού για φαγητό.

Δες τις φωτογραφίες από την απόδραση της Βίκυς Καγιά στην Ύδρα:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vicky Kaya (@vickykaya_)

 

Βίκυ Καγιά: Φθινοπωρινή απόδραση στην Ύδρα

