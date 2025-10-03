Άκης Σακελλαρίου: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγο του και την κόρη του

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε ο ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου με τη σύζυγό του, Τίνα Βασιλικού και την κόρη τους, Σμαράγδα.

Το βράδυ της Τετάρτης πήγαν οικογενειακώς στην τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Νύχτες Πρεμιέρας» και ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε.

Πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό.



Σμαράγδα Σακελλαρίου - Άκης Σακελλαρίου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟY

Ο ηθοποιός, ο οποίος κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, είναι παντρεμένος με τη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Τίνα Βασιλικού και μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Ορέστη και μία κόρη, τη Σμαράγδα.

Τίνα Βασιλικού - Άκης Σακελλαρίου με την κόρη τους, Σμαράγδα NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟY

NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟY

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τον Άκη Σακελλαρίου σε δημόσιες εμφανίσεις του να συνοδεύεται από την όμορφη κόρη του.

Η Σμαράγδα Σακελλαρίου είναι 26 ετών και έχει δημιουργήσει μια εταιρία για social media με τη φίλη της, Δανάη Σιφναίου και είναι και η ίδια influencer με πολλούς ακολούθους στο Instagram και στο TikTok! Συμμετέχει σε καμπάνιες και φωτογραφίσεις για διάφορα προϊόντα.

Στο παρελθόν είχε υπάρξει μούσα του Μιχαήλ Άγγελου Βαρθακούρη στην πρώτη προσωπική έκθεση φωτογραφίας του που είχε τίτλο «Πλην πυρός».

Η Σμαράγδα Σακελλαρίου έχει μεγάλη αγάπη για τα ταξίδια, επιλέγοντας συχνά μακρινούς και λιγότερο συνηθισμένους προορισμούς. Ανάμεσα στις χώρες που έχει ήδη επισκεφθεί είναι το Περού και η Ιαπωνία, ενώ η ίδια έχει θέσει ως στόχο να συνεχίσει να γνωρίζει τον κόσμο μέσα από μοναδικές εμπειρίες.