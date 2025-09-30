Μισέλ Φάιφερ: Η βραβευμένη ηθοποιός έγινε γιαγιά - «Είναι ονειρεμένο»

Αποκάλυψε τα ευχάριστα μέσα από το podcast «SmartLess»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 17:00 Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ
30.09.25 , 16:35 Bαγιαννίδης: Τι ονειρευόταν από μικρό παιδί
30.09.25 , 16:26 Αθηνά Ρηγοπούλου: Η κόρη της Τζένης Βάνου μιλά για την υιοθεσία
30.09.25 , 16:16 Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Tiktoker που κατηγορείται για ναρκωτικά
30.09.25 , 16:07 Ο Γιώργος Γιαννιάς έγινε «ψαράς»
30.09.25 , 16:05 Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δεν υπάρχει μέλλον, απ’ ό,τι βλέπω»
30.09.25 , 15:55 Απεργία 1/10: Τι ισχύει για φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία
30.09.25 , 15:48 Θρίλερ με τον θάνατο της Χρονοπούλου - Τι κατέθεσε νέος μάρτυρας
30.09.25 , 15:48 Bronze διάκριση για τον Χρυσό Οδηγό στα Compliance Awards 2025
30.09.25 , 15:47 Εριέττα Κούρκουλου: Με τα παιδιά της στο Κατάκολο στο σπίτι του παππού της
30.09.25 , 15:35 Ιωάννα Τούνη: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στο σαλόνι της - Ο ροζ καναπές!
30.09.25 , 15:22 Μισέλ Φάιφερ: Η βραβευμένη ηθοποιός έγινε γιαγιά - «Είναι ονειρεμένο»
30.09.25 , 15:20 Η ιστορία της Αιμιλίας που συγκίνησε με το βίντεο για τη «διαφορετικότητα»
30.09.25 , 15:12 Παράνομα καπνικά προϊόντα: Συνελήφθη κινέζος με πάνω από 200.000 ευρώ
30.09.25 , 15:04 «Ό,τι συνέβη με τον Μπισμπίκη θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας»
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
Τροχαίο Μπισμπίκης: «Κινδύνευσαν τα εγγόνια μου»
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Εριέττα Κούρκουλου: Με τα παιδιά της στο Κατάκολο στο σπίτι του παππού της
Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
Βερύκιος: «Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας μας»
Ιωάννα Τούνη: Σε βάπτιση με τον γιο της, Πάρη - Το κοστούμι που του φόρεσε
Απεργία 1/10: Τι ισχύει για φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία AP IMAGES / Joel C Ryan
Βίντεο για τη Μισέλ Φάιφερ από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στο podcast των Τζέισον Μπέιτμαν, Γουίλ Άρνετ και Σον Χέις, «SmartLess», η Μισέλ Φάιφερ αποκάλυψε πως τον περασμένο χρόνο έγινε γιαγιά για πρώτη φορά. 

Η Michelle Pfeiffer έκανε το κούρεμα του χειμώνα

Μισέλ Φάιφερ: Έγινε γιαγιά / AP IMAGES (CJ Rivera)

Μισέλ Φάιφερ: Έγινε γιαγιά / AP IMAGES (CJ Rivera)

Μιλώντας για τα σχέδια της στην υποκριτική είπε ότι δεν έχει «ούτε το χρόνο ούτε την επιθυμία να αφοσιωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην είναι παρούσα» στην οικογένειά της. 

«Δεν έχω ούτε το χρόνο ούτε την επιθυμία να αφοσιωθώ τόσο πολύ στη δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην είμαι παρούσα. Συνειδητοποιώ ότι έχω περιορισμένο χρόνο μπροστά μου και το ανακοινώνω σε αυτή την εκπομπή ότι έγινα γιαγιά πέρυσι», σημείωσε η βραβευμένη ηθοποιός προσθέτοντας: «Δεν το έχω ανακοινώσει και είναι ονειρεμένο».

Δε φοβάται τον χρόνο! Δείτε τη selfie της 63χρονης Michelle Pfeiffer

Όπως επισήμανε η ηθοποιός, αν γνώριζε ότι θα αποκτήσει εγγόνι, θα είχε οργανώσει διαφορετικά το πρόγραμμά της. Παρ’ όλα αυτά δηλώνει ευγνώμων για τα πρότζεκτ που ανέλαβε. 

«Και αν ήξερα ότι θα γινόμουν γιαγιά, δεν θα είχα αναλάβει τόσο πολλή δουλειά αλλά απόλαυσα τα πάντα και είμαι πραγματικά ευγνώμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα λάτρεψα - αγαπώ το καθένα από αυτά τα πρότζεκτ. Και το περίεργο είναι, ότι το να αφήσω πίσω το άγχος για τη διαδικασία παραγωγής με απελευθέρωσε και κατά κάποιον τρόπο με έκανε καλύτερη», συμπλήρωσε.

Η Φάιφερ δεν αποκάλυψε περισσότερα για το εγγόνι της ούτε ποιο από τα δύο τέκνα της απέκτησε παιδί, ώστε να προστατεύσει την ιδιωτικότητά τους.

Η σταρ του «Maleficent: Mistress of Evil» είναι μητέρα δύο παιδιών, της Κλαούντια και του Τζον, από τον γάμο της με τον σεναριογράφο και παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι.

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΣΕΛ ΦΑΙΦΕΡ
 |
MICHELLE PFEIFFER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top