Μισέλ Φάιφερ: Η βραβευμένη ηθοποιός έγινε γιαγιά - «Είναι ονειρεμένο»

Καλεσμένη στο podcast των Τζέισον Μπέιτμαν, Γουίλ Άρνετ και Σον Χέις, «SmartLess», η Μισέλ Φάιφερ αποκάλυψε πως τον περασμένο χρόνο έγινε γιαγιά για πρώτη φορά.

Μισέλ Φάιφερ: Έγινε γιαγιά / AP IMAGES (CJ Rivera)

Μιλώντας για τα σχέδια της στην υποκριτική είπε ότι δεν έχει «ούτε το χρόνο ούτε την επιθυμία να αφοσιωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην είναι παρούσα» στην οικογένειά της.

«Δεν έχω ούτε το χρόνο ούτε την επιθυμία να αφοσιωθώ τόσο πολύ στη δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην είμαι παρούσα. Συνειδητοποιώ ότι έχω περιορισμένο χρόνο μπροστά μου και το ανακοινώνω σε αυτή την εκπομπή ότι έγινα γιαγιά πέρυσι», σημείωσε η βραβευμένη ηθοποιός προσθέτοντας: «Δεν το έχω ανακοινώσει και είναι ονειρεμένο».

Όπως επισήμανε η ηθοποιός, αν γνώριζε ότι θα αποκτήσει εγγόνι, θα είχε οργανώσει διαφορετικά το πρόγραμμά της. Παρ’ όλα αυτά δηλώνει ευγνώμων για τα πρότζεκτ που ανέλαβε.

«Και αν ήξερα ότι θα γινόμουν γιαγιά, δεν θα είχα αναλάβει τόσο πολλή δουλειά αλλά απόλαυσα τα πάντα και είμαι πραγματικά ευγνώμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα λάτρεψα - αγαπώ το καθένα από αυτά τα πρότζεκτ. Και το περίεργο είναι, ότι το να αφήσω πίσω το άγχος για τη διαδικασία παραγωγής με απελευθέρωσε και κατά κάποιον τρόπο με έκανε καλύτερη», συμπλήρωσε.

Η Φάιφερ δεν αποκάλυψε περισσότερα για το εγγόνι της ούτε ποιο από τα δύο τέκνα της απέκτησε παιδί, ώστε να προστατεύσει την ιδιωτικότητά τους.

Η σταρ του «Maleficent: Mistress of Evil» είναι μητέρα δύο παιδιών, της Κλαούντια και του Τζον, από τον γάμο της με τον σεναριογράφο και παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι.