Full in love η Βίκυ Κουλιανού: Έλαμπε στο πλευρό του συντρόφου της

Η Βίκυ Κουλιανού δεν κρύβει πια την ευτυχία που ζει στην προσωπική της ζωή. Σε πρόσφατη εμφάνισή της σε λαμπερό event μίλησε για τη σχέση της με τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας πως αυτή η περίοδος είναι γεμάτη αγάπη.

«Είμαι πάρα πολύ καλά», είπε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star, όταν τη ρώτησαν αν είναι ευτυχισμένη αυτό το διάστημα. Το πρώην μοντέλο έλαμπε από ευτυχία στο πλευρό του Γιώργου Γιαννόπουλου.

Full in love η Βίκυ Κουλιανού

Όσο για το πώς βλέπει ο σύντροφός της την ομορφιά της, εκείνη απάντησε με χιούμορ σημειώνοντας: «Ο σύντροφός μου θαυμάζει τη γυναικεία ομορφιά, οπότε μάλλον είναι καλές οι λέξεις που λέει». 

Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο

Οι φωτογραφίες τους, που κυκλοφόρησαν πριν λίγες εβδομάδες προέκυψαν εντελώς τυχαία, καθώς γύριζαν από τις διακοπές τους. Παρά την απρόσμενη δημοσιοποίηση, η Βίκυ και ο σύντροφός της δεν έδειξαν να ενοχλήθηκαν ή να το αντιμετώπισαν αρνητικά. «Δεν το αντιμετωπίσαμε ούτε περίεργα, ούτε αρνητικά», είπε και τόνισε πως ο σύντροφός της δεν τρομάζει εύκολα από τέτοια θέματα.

 

Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο

Full in love η Βίκυ Κουλιανού

Οι δηλώσεις της για την προσωπική της ζωή και τη μητρότητα

Με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς κανέναν δισταγμό, η Βίκυ Κουλιανού πριν από λίγο καιρό άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή Super Κατερίνα, μιλώντας για τις επιλογές της στη ζωή, τις σχέσεις της, αλλά και το θέμα της μητρότητας, για το οποίο συχνά δέχεται ερωτήσεις.
«Είμαι μια γυναίκα που δεν είχα στο νου μου να κάνω παιδί. Δηλαδή, δε μου χτύπησε ποτέ αυτό που λέμε βιολογικό καμπανάκι της μητέρας», δήλωσε.

«Το έχω πει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις κι είμαι πάντα αληθινή, λέω αυτό που θα έλεγα και σε έναν φίλο μου. Δηλαδή δε σημαίνει ότι, επειδή μπροστά μου υπάρχει μια κάμερα, δε θα πω ακριβώς αυτό που πιστεύω και δε θα δείξω αυτό που ακριβώς είμαι», συνέχισε.

Οι σχέσεις της ζωής της και το ενδεχόμενο του γάμου

Η Βίκυ Κουλιανού εξήγησε ότι, παρά τις μακροχρόνιες σχέσεις που είχε στο παρελθόν, το θέμα της δημιουργίας οικογένειας δεν ήταν ποτέ πραγματική της επιθυμία. Αντιθέτως, οι σύντροφοί της ήταν αυτοί που ήθελαν περισσότερο αυτό το βήμα.

«Μπορεί να ήμουν σε πολύ μεγάλες σχέσεις, επτά χρόνων, και φυσικά να υπήρχαν συζητήσεις για γάμο. Όμως, νομίζω ότι οι σχέσεις μου ήθελαν να κάνουν παιδί, κάτι που εγώ δεν το ήθελα  παρότι τα λατρεύω τα παιδιά και πιστεύω ότι θα ήμουν μια εξαιρετική μητέρα», σημείωσε.

 

Παρόλο που δεν είχε στο πλάνο της τη μητρότητα, η Βίκυ Κουλιανού δεν είχε κρύψει ότι είναι άνθρωπος της συντροφικότητας. «Μου αρέσει να βρίσκομαι σε μια σχέση, να δίνω αγάπη και να παίρνω εννοείται. Διαφορετικά, δε μου αρέσει να είμαι πουθενά. Δε μου αρέσουν οι μεσοβέζικες καταστάσεις και το περίπου. Θέλω κάτι ξεκάθαρο, αληθινό».Όσο για το γάμο, η ίδια είχε αποκαλύψει  ότι παντρεύτηκε μόνο μία φορά, σε πολύ μικρή ηλικία: «Παντρεύτηκα μόνο μια φορά, όταν ήμουν πολύ μικρή, και κράτησε έναν χρόνο. Αμέσως μετά τον χωρισμό, έφυγα και πήγα στο εξωτερικό».

