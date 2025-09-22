Γεροντιδάκης: Δε θα πάω να μιλήσω στον άνθρωπο που θα μας βγάλει φωτογραφία

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης σε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη μίλησε για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στο φετινό του καλοκαίρι, στις δημόσιες εμφανίσεις του με τη σύντροφό του Ντορέττα Παπαδημητρίου, στις οικογενειακές του αξίες, αλλά και στις εξελίξεις του β’ κύκλου του Grand Hotel.

Μάλιστα αναφέρθηκε και στους παπαράτσι που μπορεί να τον φωτογραφήσουν σε μία προσωπική του στιγμή.

«Δεν θα έπιανα ποτέ κάποιον παπαράτσι ή δημοσιογράφο να του πω γιατί με φωτογράφισε. Δεν θα το κάνω γιατί ντρέπομαι. Για να είμαι σε κοινή θέα με κάποιον άνθρωπο, εννοείται ότι δεν ντρέπομαι για αυτό, αλλά από την άλλη ντρέπομαι να πάω να κάνω μια τέτοια παρατήρηση. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι δεδομένο και να καταλαβαίνουν ότι είναι μια στιγμή που και οι ίδιοι δεν θα ήθελαν να ζήσουν.

Δεν είναι θέμα προστασίας, είναι θέμα στάσης ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό και τους θαυμάζω. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω ή μάλλον, δεν θέλω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Με ενδιαφέρει να είμαι ήρεμος στην καθημερινότητά μου, να κάνω τη δουλειά μου, να μπορώ να κινούμαι στη ζωή με το κεφάλι καθαρό και να μην έχει να πει κανείς κάτι», δήλωσε ο Γιώργος Γεροντιδάκης στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή Πρωινό ΑΝΤ1 όπου πήγε καλεσμένος.

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για το αν σκέφτεται να κάνει τη δική του οικογένεια και τις προσωπικές του αξίες: «Οικογένεια θεωρώ ότι είναι δύο άνθρωποι και οι άνθρωποι που τους περιστοιχίζουν, δεν θεωρώ απαραίτητα ότι είναι ένα παιδί. Σαφώς δεν το έχω ζήσει και είναι κάτι που δεν μπορώ να το κρίνω. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους που μου λένε άργησα να το κάνω και το σέβομαι απόλυτα. Αλλά έχω ζήσει σε πολύ μεγάλη οικογένεια, έχω πάρει πολύ μεγάλη αγάπη, οπότε δεν είναι κάτι που μου λείπει απαραίτητα. Αν έρθει με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά δεν το κυνηγάω με το πιστόλι στον κρόταφο».

Γιώργος Γεροντιδάκης: Ο ρόλος του στο Grand Hotel

Για τον ρόλο του Ρήγα στο Grand Hotel και τις σχέσεις του με άλλους χαρακτήρες ο Γιώργος Γεροντιδάκης είπε: «Ο Ρήγας δεν ξεκουράζεται ποτέ. Αυτός ο άνθρωπος, ο Ρήγας, δεν ευθύνεται για τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι ηθικός αυτουργός για τον θάνατο του Πέτρου. Τότε ήμουν στο γραφείο μου οπότε πρέπει να ψάξουμε κάπου αλλού».

Για τις σχέσεις του Ρήγα με Γιολάντα και Κυβέλη: «Τη Γιολάντα δεν μπορεί να την πάρει στα σοβαρά, σαφέστατα υπάρχει μια σωματική έλξη κι έχουν κι ένα παιδί, αλλά ο Ρήγας πολύ λίγους, ίσως μόνο την Κυβέλη μπορεί να έχει κοντά χωρίς να την εκμεταλλεύεται».

Για τη σχέση με την Κυβέλη πρόσθεσε ο Γιώργος Γεροντιδάκης: «Ούτε εμείς ξέραμε ότι θα εξελιχθεί έτσι, δεν ξέρω καν πού θα φτάσει. Είναι σχέση μίσους, είναι σχέση πάθους, αγάπης, συνεργασίας. Θα συνεργαστούμε πολύ φέτος. Τα συναισθήματα είναι μπερδεμένα».

Γιώργος Γεροντιδάκης: Η σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι είναι μαζί σχεδόν έναν χρόνο, διατηρούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μέχρι πρότινος, τα μόνα κοινά τους στιγμιότυπα προέρχονταν από φωτογραφίες paparazzi, ενώ και οι δυο έχουν αρνηθεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις αναφορικά με τη σχέση τους.

Ωστόσο, αυτό φαίνεται πλέον να αλλάζει, με το ζευγάρι να περνά σε μία νέα φάση στη σχέση τους, και τους δύο τους να απαθανατίζονται «επίσημα» μαζί, για πρώτη φορά.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου κι ο Γιώργος Γεροντιδάκης στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης /Φωτογραφία NDP Photo Agency