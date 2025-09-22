Παναγιώτης Τριβυζάς- Ιωάννα Καραΐσκου: O γάμος & η βάπτιση της κόρης τους

Παντρεύτηκαν ενάμιση χρόνο μετά τον πολιτικό τους γάμο

Celebrities & Gossip Νεα
Παναγιώτης Τριβυζάς- Ιωάννα Καραΐσκου: Βίντεο από τη δεξίωση για τον γάμο του ζευγαριού/ instagram
Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκε ο πρωταθλητής του στίβου, Παναγιώτης Τριβυζάς με την αγαπημένη του Ιωάννα Καραΐσκου, χθες Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Μετά το μυστήριο του γάμου, ακολούθησε η βάπτιση της ενός έτους κόρης τους, που πήρε το όνομα Ρεβέκκα. 

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου & βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου & βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου & βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου & βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Μετά τον γάμο και τη βάπτιση ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα στα Σπάτα. Το ζευγάρι έλαμπε από χαρά και ευτυχία, καθώς χόρευε το πρώτο του χορό μετά τον θρησκευτικό του γάμο. 

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

H κόρη του ζευγαριού γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 2024 και τον περασμένο Ιούλιο γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια. Το όνομα Ρεβέκκα, το πήρε πιθανόν από τη γιαγιά της -μητέρα του αθλητή.

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, τον Δεκέμβριο του 2023, λίγους μήνες πριν τη γέννησή της κόρης του. Παρόλο που η σχέση τους μετρούσε μόλις λίγους μήνες, ήταν αποφασισμένοι και σίγουροι για την οικογένεια που ήθελαν να δημιουργήσουν μαζί. 

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

Γάμος Παναγιώτη Τριβυζά- Ιωάννας Καραΐσκου/ instagram

«Παρόλο που είμαστε ζευγάρι για μικρό χρονικό διάστημα, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, γιατί από τους πρώτους κιόλας μήνες μένουμε μαζί. Κάναμε τον πολιτικό γάμο, αλλά θα κάνουμε και θρησκευτικό μαζί με τη βάφτιση», είχε πει ο γνωστός αθλητής τον Ιανουάριο του 2024.

Ο Παναγιώτης Τριβυζάς υπήρξε παντρεμένος με την αθλήτρια και παίκτρια του Survivor, Σταυρούλα Χρυσαειδή. Μετά από 5,5 χρόνια σχέσης παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022, ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα το ζευγάρι των αθλητών χώρισε. «Ήταν απόφαση της Σταυρούλας να χωρίσουμε κι εγώ τη σεβάστηκα», είχε εξομολογηθεί ο ίδιος στον ΣΚΑΪ, τον Ιανουάριο του 2023.

