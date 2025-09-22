Πέθανε στα 74 του ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του ηθοποιού Βαγγέλη Ζερβόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω των social media ο Σπύρος Μπιμπίλας, γράφοντας: «Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από τη ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου... Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια... Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε από το Γ' Κοιμητήριο Αθήνας στη Νίκαια, αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος υπήρξε ένας διακριτικός εργάτης της τέχνης, με πολυετή παρουσία σε θεατρικές σκηνές και συμμετοχές σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1952. Συμμετείχε σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων, ενώ στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός και μέσα από τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές. Μεταξύ άλλων, είχε εμφανιστεί στις σειρές Η Οργή των Θεών (1994), Η αλεπού και ο μπούφος (1987), καθώς και στη γνωστή τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου της Άλκης Ζέη Το καπλάνι της βιτρίνας (1990). Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως Σιδηρά Κυρία (1983) και Τα παιδιά των λουλουδιών (1973).

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 15:00, στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών, στη Νίκαια.