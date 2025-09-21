Δύσκολες ώρες για την Άννα Χατζησοφιά – Πέθανε ο αγαπημένος της αδελφός

Το συγκινητικό «αντίο» στο Instagram

Τι είχε πει για τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ πένθος για τη συγγραφέα και ηθοποιό Άννα Χατζησοφιά, η οποία έχασε τον αδελφό της Γιάννη – γνωστό στους κοντινούς του ανθρώπους ως «Πήτερ».

Η ίδια γνωστοποίησε τη θλιβερή είδηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό μήνυμα με αφορμή την κηδεία του που τελέστηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα και αγάπη, η Άννα Χατζησοφιά αποχαιρέτησε τον αδελφό της, περιγράφοντας με χιούμορ και συγκίνηση στιγμές από τη ζωή του.

Η εξομολόγηση της Άννας Χατζησοφιά: «Τότε έμαθα ότι είμαι υιοθετημένη»

Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από μία παλιά οικογενειακή φωτογραφία, γεμάτη μνήμες και συναισθήματα.

Απώλεια για την Άννα Χατζησοφιά – Θρήνος για τον αδερφό της

«Χθες κηδέψαμε τον αδελφό μου. Γιάννης ήταν το βαφτιστικό του αλλά όλοι τον γνώριζαν ως Πήτερ. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς από που προέκυψε το παρατσούκλι μάλλον γιατί είχε γαλάζια μάτια σαν του Πήτερ Ο’ Τουλ. Ήταν το πιο καλό παιδί από όλους μας στην οικογένεια. Όχι ότι δεν είχε ελαττώματα, είχε, όπως ότι άφηνε στη μέση του δωματίου τις παντόφλες του για να μην σκύβει όταν γυρνούσε να τις πάρει. Ήταν και καρφί, άμα του έλεγα για διάφορες αλητείες που έκανα ως έφηβη πήγαινε και τα έλεγε χαρτί και καλαμάρι στην μάνα μας. Τόσο που με έπιασε μια μέρα η συγχωρεμένη και μου είπε “μην λες τίποτε σ’ αυτό γιατί είναι μαρτυριάρικο”. Ήταν και ραδιοπειρατής. Είχε στήσει στο σαλόνι πειρατικό σταθμό και έκανε ροκ αφιερώσεις.

Αργότερα άνοιξε μια pub (πουμπ την έλεγε ειρωνικά), το Eternity. Ήταν η πρώτη pub στον Τύρναβο. Τον τάραξαν οι μπάτσοι στις μηνύσεις με διάφορες προφάσεις αλλά όλοι ξέραμε ότι τον κυνηγούσαν γιατί ήταν αριστερός. Προχωρημένη μεταπολίτευση μεν αλλά βαθιά χούντα στην επαρχία πάντα δε. Την έκλεισε και γύρισε στο επάγγελμα του υδραυλικός κι αγρότης συνάμα. Παντρεύτηκε την όμορφη Λόλα, έκανε παιδιά κι ο πρόωρος θάνατος του πατέρα μας τον ωρίμασε απότομα. Ανέλαβε ευθύνες, έγινε οικογενειάρχης, γηροκόμησε τη μάνα μας, αλλά παρέμεινε πάντα ροκάς κι αριστερός. Τι άλλο; Α, ναι, έφτιαχνε και τέλειο κοκορέτσι το Πάσχα. Πέθανε ένα βράδυ ήσυχα ενώ έβλεπε τηλεόραση. Πέρασε στην αιωνιότητα. Τώρα θα σερβίρει Jack Daniel’s έως την Eternity! Αυτά. Η φωτογραφία κάτι αιώνες πριν στον κήπο στις θείες μας», έγραψε η Άννα Χατζησοφιά.

 

 

 

ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
