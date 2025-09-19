Η Αναστασία έπαιξε ποδόσφαιρο με Ζαγοράκη και Καραγκούνη

Απογείωσε τη Θεσσαλονίκη με το live της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.25 , 23:15 GNTM 6: Η κούκλα Μιχαέλα είναι κόρη πασίγνωστου παίκτη βόλεϊ!
19.09.25 , 23:13 Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στις 25/9 στον Λευκό Οίκο
19.09.25 , 22:53 Τροχαίο Βουλιαγμένης: Τα Πρώτα Λόγια Του 21χρονου Οδηγού
19.09.25 , 22:50 «Τι προσωπάρα είναι αυτή!» - Εντυπωσιασμένοι οι κριτές με την Amy!
19.09.25 , 22:48 Άρης Μουγκοπέτρος: Η Ανάρτηση Που Άναψε Φωτιές
19.09.25 , 22:20 GNTM 6: Τα «έχασαν» οι κριτές με το σώμα της Σοφίας
19.09.25 , 22:05 GNTΜ 6: Eντυπωσίασε ο 19χρονος πολίστας, Μιχάλης Κούτρης
19.09.25 , 21:50 GNTM 6: Η καλλονή Γιασμίν που θύμισε στον Έντι Γαβριηλίδη τη Miranda Kerr
19.09.25 , 21:47 Η Αναστασία έπαιξε ποδόσφαιρο με Ζαγοράκη και Καραγκούνη
19.09.25 , 21:30 GNTM 6: Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!
19.09.25 , 21:21 Νικολαΐδης: Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
19.09.25 , 21:19 Κλήρωση Eurojackpot 19/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
19.09.25 , 21:19 Η Geely στην Auto Thessaloniki 2025
19.09.25 , 21:16 Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στην Κοζάνη!
19.09.25 , 21:05 GNTM 6: Είδαν το showroom με τα ρούχα και έμειναν με το στόμα ανοιχτό!
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
GNTM 6: Τα «έχασαν» οι κριτές με το σώμα της Σοφίας
«Τι προσωπάρα είναι αυτή!» - Εντυπωσιασμένοι οι κριτές με την Amy!
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
GNTM 6: Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Πάτρα: Αστυνομικός χαστούκισε συνάδελφό του κατά τη διάρκεια επεισοδίων
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αναστασία έζησε μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας της σε μια μεγάλη γιορτή στη Θεσσαλονίκη, παρουσία περίπου 2.000 θεατών.

Η συμμετοχή της στο event έγινε με πρωτοβουλία του μάνατζέρ της, Mike Stathakis, ο οποίος θέλησε να προσφέρει αφιλοκερδώς μια βραδιά–δώρο στην πόλη: «Θα έρθουμε, αλλά δεν θα υπάρχει καμία αμοιβή».

Με τη γνωστή αγάπη της για το ποδόσφαιρο, η Αναστασία φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια και μπήκε στο γήπεδο δίπλα στους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, Θοδωρή Ζαγοράκη και Γιώργο Καραγκούνη. Το πάθος της, η άνεση στο χορτάρι και η χαρά που μοιράστηκε με τα παιδιά από τις ακαδημίες συγκίνησαν μικρούς και μεγάλους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε νεαρή ηλικία είχε φορέσει τη φανέλα του Βύζαντα Μεγάρων και αγωνίστηκε στην αντρική ομάδα, τότε που δεν υπήρχε γυναικείο τμήμα.

Η βραδιά κορυφώθηκε όταν η Αναστασία ανέβηκε στη σκηνή και με την εκρηκτική της ενέργεια ξεσήκωσε το κοινό, χαρίζοντας ένα live που συνδύασε ρυθμό, συγκίνηση και χαρά.

Με τη γνωστή αγάπη της για το ποδόσφαιρο, η Αναστασία φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια και μπήκε στο γήπεδο δίπλα στους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004

Με τη γνωστή αγάπη της για το ποδόσφαιρο, η Αναστασία φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια και μπήκε στο γήπεδο δίπλα στους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004

Η παρουσία της δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση· ήταν μια προσφορά αγάπης από τον Mike Stathakis και την Αναστασία. Ένα δώρο στη Θεσσαλονίκη, που απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είτε με μια μπάλα στα πόδια είτε με ένα μικρόφωνο στο χέρι, η Αναστασία ξέρει να μαγνητίζει τα βλέμματα και να κερδίζει τις καρδιές.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top