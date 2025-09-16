Τολιόπουλος: Φωτογραφίζει τον δύο μηνών γιο του με το χάλκινο μετάλλιο

Δείτε απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR για την Εθνική Μπάσκετ

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ζει μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του. Ο διεθνής γκαρντ, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδας, επέστρεψε στη χώρα μας και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μοιραστεί τη χαρά του με την οικογένειά του.

Η σύντροφός του, Μαρία Χατζηπαρασίδου, δημοσίευσε συγκινητικές φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες ο Βασίλης Τολιόπουλος ποζάρει κρατώντας στην αγκαλιά τον μόλις δύο μηνών γιο τους, φορώντας του το χάλκινο μετάλλιο. Στη λεζάντα, η ίδια έγραψε: «Μπαμπά είσαι ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ» και φυσικά, τα στιγμιότυπα συγκέντρωσαν χιλιάδες σχόλια και ευχές.

Η ανάρτηση:

Ο Τολιόπουλος, μιλώντας μετά τον θρίαμβο της Εθνικής, τόνισε πως «είναι το καλοκαίρι της ζωής του», αφού συνδύασε δύο τεράστιες χαρές: την πατρότητα και την επιτυχία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς τον περασμένο Ιούνιο, όταν η σύντροφός του Μαρία έφερε στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά τους.