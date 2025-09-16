Έλενα Παπαρίζου: Φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κίμωλο

Απολαμβάνει λίγο ακόμα καλοκαίρι

Λίγο ακόμα καλοκαίρι, λίγο ακόμα ήλιο και βουτιές στη θάλασσα απολαμβάνει η Έλενα Παπαρίζου. Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media μερικές φωτογραφίες από τις διακοπές στην Κίμωλο και όπως είδαμε μέσα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περνά υπέροχα! 

Η Έλενα Παπαρίζου δημοσίευσε φωτογραφίες που απολαμβάνει ξέγνοιαστη τα κρυστάλλινα νερά του νησιού μαζί με τους φίλους της.

Δες την ανάρτηση και τις φωτογραφίες της Έλενας Παπαρίζου:

 

Η Έλενα Παπαρίζου αυτή την περίοδο βρίσκεται σε μια δημιουργική φάση, καθώς έχει ανανεώσει τη συνεργασία της με τη Minos EMI / Universal Music και ήδη κάνει πρόβες στο στούντιο για την ηχογράφηση του νέου της δίσκου. Το πρώτο δείγμα από αυτή τη δουλειά είναι το single «Καληνύχτα», που σηματοδοτεί την αρχή του επερχόμενου άλμπουμ. Παράλληλα, προετοιμάζει τις επόμενες μουσικές της εμφανίσεις, αφού κάθε νέο δισκογραφικό βήμα της συνοδεύεται συνήθως από live events και συναυλίες, μέσα από τις οποίες συναντά το κοινό της και παρουσιάζει το νέο της ρεπερτόριο.

(Νεκτάριος Κόκκινος, Μαργαρίτα Μάτσα, Κική Τσόλκα, Νίκος Τσουκαλάς, Έλενα Παπαρίζου, Κωνσταντίνα Πήλιουρα)
 
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
