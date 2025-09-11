Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Ιωαννίδου στο περιοδικό Λοιπόν μιλώτας για την καριέρα της, τον Φρέντυ Γερμανό και πολλά ακόμα.

Η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε αυτό το καλοκαίρι με τον σύντροφό της, Δημήτρη Κρητικό.

Στην ερώτηση του πως τη βρήκε το τέλος του καλοκαιριού και σε τι φάση είναι αυτή την περίοδο, απάντησε: «Δεν είμαι σε κάποια ιδιαίτερη φάση… Ήταν το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Συμβαίνουν διάφορα. Ο σύντροφός μου αρρώστησε, τώρα ευτυχώς είναι καλά, και δεν πήγα διακοπές ούτε έκανα μπάνιο, παρόλο που είμαι χειμερινή κολυμβήτρια. Σιγά σιγά όμως ισορροπούμε. Το βιβλίο μου πάει καλά και αυτή την περίοδο κυκλοφορεί σε κάποια κανάλια με στόχο να γίνει σίριαλ. Παράλληλα, κοιτάζω τι θα κάνω θεατρικά τον χειμώνα, γιατί θέλω πολύ να δουλέψω στο θέατρο, που έχει άλλη ουσία από την τηλεόραση. Στο θέατρο συγκεντρώνεσαι, γίνεσαι παρέα με τους συναδέλφους, επικοινωνείς καλύτερα και με τον κόσμο».

«Είχε καρκίνο. Ναι, πέρασε. Έκανε τις θεραπείες του, συμπεριλαμβανομένων και των χημειοθεραπειών, και χρειάστηκαν κάποιες επαναλήψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ήταν όμως σκληρό γιατί ήταν ξαφνικό, δεν είχε προηγούμενα, δεν είχε πόνους, τίποτα που να τον προειδοποιεί. Εγώ όταν πέρασα τον καρκίνο είχα τρομερούς πόνους και ξημερωνόμουν στον καναπέ, στο σαλόνι. Εκείνος δεν είχε κάτι τέτοιο, οπότε ήταν σοκ. Περάσαμε μια πολύ κακή περίοδο», πρόσθεσε.

Πώς επηρέασε αυτό το καλοκαίρι της; «Ήταν το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Δεν πήγα διακοπές, δεν έκανα μπάνια. Αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα να κάτσω στον καναπέ, είναι νωρίς. Περιμένω κάποιες απαντήσεις για θεατρικά έργα, ίσως και για τηλεοπτικά, γιατί η δουλειά μου με ενδιαφέρει και με ιντριγκάρει. Είναι η ζωή μου και θέλω να συνεχίσω», απάντησε κάθετα η Μαρία Ιωαννίδου.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε και στην απώλεια της μητέρας της. «Το 1975, μετά τον θάνατο της μητέρας μου, έμεινα παράλυτη από στεναχώρια. Οι γιατροί μού είπαν ότι υπήρχε ψυχοσωματική κόπωση και ότι μπορεί να μείνω παράλυτη για πάντα. Δεν μπορούσα ούτε να φάω, ούτε να χρησιμοποιήσω χέρια και πόδια. Με πήγε ο Φρέντυ στη Βιέννη σε έναν μεγάλο καθηγητή, και χάρη στη θέληση και την πίστη μου κατάφερα να αναρρώσω. Έλεγα στον εαυτό μου ότι θα γίνω καλά και θα χορέψω με τον Βαγγέλη (σ.σ. Σειληνό), και τελικά τα κατάφερα, παρά την ένταση και τη στεναχώρια εκείνης της περιόδου».

Όσον αφορά στον άντρα της ζωής της, τον γνωστό δημοσιογράφο Φρέντυ Γερμανό, τόνισε: «Ο Φρέντυ ήταν για μένα όλη μου η οικογένεια, ο πατέρας, ο σύντροφος, ο συγγενής μου, τα πάντα. Ήταν πολύ άδικο που πέθανε τόσο νέος, ούτε 65 χρονών δεν ήταν. Για μένα ήταν μια τεράστια απώλεια, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Η ζωή μου δεν ήταν εύκολη, αλλά πάλευα πολύ δυνατά με την τύχη και την κακοτυχία μου, προσπαθούσα να προχωρήσω παρά τα εμπόδια».