Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Φωτογραφίες από τον γάμο της αδελφής της

Το ταξίδι της στην Κύθνο με τον νεογέννητο γιο της

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Φωτογραφίες από τον γάμο της αδελφής της
Παντρεύτηκε η αδελφή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη στην Κύθνο το περασμένο Σαββατοκύριακο και εκείνη δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Παντρεύτηκε η αδελφή της, Ιωάννα, στην Κύθνο

Η γνωστή δημοσιογράφος έκανε το πρώτο ταξίδι της με τον νεογέννητο γιο της και τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν.

Ο γάμος έγινε στο ξωκλήσι της Παναγίας Φλαμπουριανής και ηΕυρυδίκη επέλεξε ένα καφέ maxi φόρεμα σε αέρινη γραμμή δημουργία της Georgia Sini, με έναν ώμο και ιδιαίτερες πτυχώσεις στο μπροστινό μέρος, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σήμερα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το οικογενειακό ταξίδι της στην Κύθνο.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κι ο Γρηγόρης Μόργκαν ζουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, καθώς τον Ιούλιο έχουν υποδέχθηκαν τον γιο τους.  

Το ζευγάρι, που είναι πολύ ερωτευμένο, απολαμβάνει την κάθε στιγμή με το νέο μέλος της οικογένειάς τους και μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα της νέας τους καθημερινότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
