Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ο κόσμος της μόδας βυθίστηκε στο πένθος, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Ο Οίκος Armani αποχαιρετά τον «πατέρα» του, δίνοντας στη δημοσιότητα, λεπτομέρειες για το λαϊκό προσκύνημα της σορού του Τζιόρτζιο Αρμάνι αλλά και την επιθυμία του κορυφαίου σχεδιαστή, για την κηδεία του.

Η ανακοίνωση:

«Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του: Giorgio Armani. Ο Il Signor Armani, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος μέχρι το τέλος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις συλλογές, και τα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά σχέδια. Μιλάνο, 04/09/2025.

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στον χώρο Armani/Teatro. Κατόπιν ρητής επιθυμίας του κυρίου Armani, η κηδεία θα τελεστεί σε ιδιωτικό κύκλο» αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Armani στα επίσημα social media του.