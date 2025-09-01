Αργυρός- Νίκα: Στη Μύκονο για τη βάπτιση του γιου τους- Η βραδινή έξοδος

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατά στα σοκάκια του νησιού

Στη Μύκονο βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, οι οποίοι σήμερα 1η Σεπτεμβρίου θα βαφτίσουν τον γιο τους στο νησί, σύμφωνα με πληροφορίες. 

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Βαφτίζουν τον γιο τους στη Μύκονο

Η κάμερα του Mykonoslive.tv απαθανάτισε το ζευγάρι σε βραδινή τους έξοδο στα σοκάκια του νησιού. Οι δυο τους ντυμένοι στα μαύρα προσπάθησαν να αποφύγουν την κάμερα, με τον τραγουδιστή να χαμογελά ευγενικά. Το ζευγάρι συνόδευε προσωπική του ασφάλεια. «Τους πετύχαμε πολύ αργά, γύρω στις 3 τα ξημερώματα στα Ματογιάννια, μιας και δε θέλουν να κυκλοφορούν τις γνωστές ώρες για να μην τους σταματάει ο κόσμος. Το περίεργο είναι ότι ο σωματοφύλακας μίλησε με τον φωτογράφο, τον Νίκο τον Ζότο και του είπε ότι η κ.Νίκα δε θέλει καμία φωτογραφία», είπε ο Πέτρος Νάζος σήμερα στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα».

Πάντως, η Κατερίνα Καραβάτου είπε στον αέρα της εκπομπής ότι ο κύριος δεν ήταν σωματοφύλακας του τραγουδιστή, αλλά ενός φίλου του.

Το ζευγάρι επιθυμεί να κρατήσει τη βάπτιση του γιου του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως έκανε και στον γάμο του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Κώτσου στο Realnews, το ιερό μυστήριο θα τελεστεί την 1η Σεπτεμβρίου στη Μύκονο και δε θα έχει συγκεκριμένη θεματολογία. Τόσο το μυστήριο, όσο και το γεύμα που θα ακολουθήσει, θα πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας της Μαριάννας Λάτση, η οποία θα είναι μία από τις νονές του μικρού Βασίλη. Νονοί θα είναι επίσης τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού κι ο επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος.

Το πρώτο παιδί του ζευγαριού θα πάρει το όνομα του παππού του, Βασίλη, πατέρα του τραγουδιστή. Η Αλεξάνδρα Νίκα είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, όπως είχαν δημοσιοποιήσει «Τα Νέα», λίγο μετά τον θρησκευτικό γάμο του ζευγαριού, στις 7 Ιουλίου. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Περιμένει δεύτερο παιδί η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού;

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα πέρασαν το πρώτο καλοκαίρι με τον γιο τους σε Κεφαλονιά και Πύλο. Το αγοράκι τους θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια, στα τέλη του ερχόμενου Νοέμβριου. 

