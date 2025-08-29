Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία φωτογραφίζονται αγκαλιά στη Μύκονο

Φωτογραφίες από τις διακοπές της τραγουδίστριας

Οικονομόπουλος: Επίσκεψη στο ξενοδοχείο του στη Μύκονο και βραδινή έξοδος
Για μία ακόμα χρονιά η Μύκονος αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό για τους Έλληνες και ξένους celebrities. Στο νησί βρέθηκε και η τραγουδίστρια Αναστασία, θέλοντας να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να ξεκουραστεί και να διασκεδάσει.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στη Μύκονο συναντήθηκε με τον Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και φωτογραφήθηκαν αγκαλιά, κατά τη διάρκεια μια βραδινής εξόδου. Η Αναστασία δημοσίευσε και άλλα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις διακοπές της στο νησί. "Αχ Ελλάδα μου.. Σ’αγαπώ 🇬🇷" έγραψε.

Δες την ανάρτηση και τις φωτογραφίες της Αναστασίας:

Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία φωτογραφίζονται αγκαλιά στη Μύκονο

Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία φωτογραφίζονται αγκαλιά στη Μύκονο

Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία φωτογραφίζονται αγκαλιά στη Μύκονο/ Instagram

Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία φωτογραφίζονται αγκαλιά στη Μύκονο

Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία φωτογραφίζονται αγκαλιά στη Μύκονο

O Νίκος Οικονομόπουλος βρίσκεται αρκετά συχνά στη Μύκονο, αφού εδώ και έναν περίπου χρόνο δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί. Ο τραγουδιστής έχει ανοίξει πολυτελές συγκρότημα με βίλες και το επισκέπτεται για να δει από κοντά την πορεία της φετινής σεζόν και αν όλα πηγαίνουν καλά.

Yπενθυμίζεται πως ο Νίκος Οικονομόπουλος αγόρασε το συγκρότημα πολυτελών βιλών στο κυκλαδίτικο νησί, στις οποίες κι έκανε ολική ανακαίνιση. Το συγκρότημα που είναι χτισμένο σε μια έκταση 500 στρεμμάτων, αποτελείται από 21 μοναδικά σχεδιασμένες σουίτες, η καθεμία εκ των οποίων διαθέτει ιδιωτική πισίνα και όλες τις ανέσεις.

Οι βίλες του Ν. Οικονομόπουλου
