Έλλξ Κοκκίνου: Αναβάλλεται η συναυλία στην Αιτωλοακαρνανία, λόγω πυρκαγιών

Η συναυλία της Έλλης Κοκκίνου που ήταν προγραμματισμένη για απόψε, Τρίτη 12 Αυγούστου, στο Λιμάνι Παλαίρου, αναβάλλεται λόγω της μεγάλης φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Βόνιτσας και της Αιτωλοακαρνανίας.
Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γνωστή τραγουδίστρια ενημέρωσε ότι η αναβολή αποφασίστηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Ακτίου–Βόνιτσας, για λόγους ασφάλειας του κοινού και των διοργανωτών.
Η νέα ημερομηνία της συναυλίας θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
«Λόγω των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας και της Αιτωλοακαρνανίας, και ύστερα από συνεννόηση με τον Δήμο Ακτίου–Βόνιτσας, αποφασίσαμε από κοινού να αναβάλουμε την αποψινή μας συναυλία στο Λιμάνι Παλαίρου για νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα! Η σκέψη μου είναι κοντά σε όλους όσους δοκιμάζονται αυτές τις ώρες. Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα», αναφέρει το μήνυμα της Έλλης Κοκκίνου στο Facebook.
