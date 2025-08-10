Πένθος για τη Σάντρα Βουτσά: «Καλό ταξίδι στο φως…»

Το συγκινητικό «αντίο» στο Instagram

Παλαιότερες δηλώσεις της στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος «βυθίστηκε» τις τελευταίες ώρες η Σάντρα Βουτσά, μιας και έφυγε από τη ζωή αγαπημένο της πρόσωπο.

Η κόρη του Κώστα Βουτσά και της Έρρικας Μπρόγιερ, η οποία έχει ήδη βιώσει την απώλεια και των δύο γονιών της, ανακοίνωσε ότι άφησε την τελευταία της πνοή μια γυναίκα την οποία θεωρούσε δεύτερη μητέρα της, αναφέροντας μάλιστα πως ήταν και «πεθερά» της.

Σάντρα Βουτσά: «Ήταν σοκαριστικό, δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει καρκίνο»

«Αντίο Πουπέ μου… Ξεκουράστηκες… Καλό ταξίδι στο φως… Έζησες μια ζωή γεμάτη, όπως την ήθελες και πήρες πολλή αγάπη και έδωσες πολλή αγάπη… Άφησες το στίγμα σου σε αυτήν τη γη, κορίτσι μου… Εύχομαι εκεί που πας, να είσαι για πάντα πολύ χαρούμενη», έγραψε η Σάντρα Βουτσά.

Το συγκινητικό μήνυμά της συνόδευσαν hashtags όπως #motherinlaw και #mother, επιβεβαιώνοντας το στενό δέσιμο που είχε με την εκλιπούσα.

 

Το εν λόγω post «κατακλύστηκε» με μηνύματα συμπαράστασης.

Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΝΤΡΑ ΒΟΥΤΣΑ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ
 |
ΕΡΡΙΚΑ ΜΠΡΟΓΙΕΡ
