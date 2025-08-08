Μαρία Μπεκατώρου: Ποζάρει εν πλω με τη βαφτιστήρα της, Ελένη

Ο Αντώνης Ρέμος αποφάσισε το φετινό καλοκαίρι να μη δώσει πολλές συναυλίες, προκειμένου να αφοσιωθεί στη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ και στην κόρη τους, Ελένη.

Ο τραγουδιστής κάνει διακοπές με τα κορίτσια του, ενώ στην παρέα τους έχει προστεθεί η κουμπάρα του, Μαρία Μπεκατώρου, που έχει βαφτίσει και τη μικρή Ελένη.

Το ζευγάρι κρατάει την οικογενειακή του ευτυχία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι' αυτόν τον λόγο δε βλέπουμε πολλές φωτογραφίες της 10χρονης Ελένης στα social media.

Παρ' όλα αυτά η Μαρία Μπεκατώρου ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τις εν πλω βόλτες της με τη βαφτιστήρα της.

«Η Ελένη μου είναι ένα καταπληκτικό πλάσμα. Είναι το πιο έξυπνο παιδί του κόσμου, το πιο όμορφο παιδί του κόσμου... Είναι πραγματικά ένα αξιαγάπητο πλάσμα, ένας πολύ καλός χαρακτήρας και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την Ελένη για παιδί μου. Αν θα μπορούσα να πω ότι θα ονειρευόμουν, ή θα μπορούσα να δώσω παραγγελία πώς θα ήθελα ένα παιδάκι, θα ήταν ακριβώς όπως είναι η Ελένη. Η ιδιαιτερότητα του ότι είμαι γνωστός, φροντίζω αυτή την επωνυμία και την λαοφιλία να την βλέπει το παιδί μου, αλλά να μην την εισπράττει και να μην την κάνει δική της», είχε δηλώσει ο Αντώνης Ρέμος για την πριγκίπισσά του.