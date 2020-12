Πέθανε από κορωνοϊό γνωστή ηθοποιός

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 76 ετών άφησε η Carol Sutton, η οποία νοσούσε από κορωνοϊό.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ανθισμένες Μανόλιες» τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν στο Touro Infirmary της Νέας Ορλεάνης δίνοντας «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφερε.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η δήμαρχος της πόλης, LaToya Cantrell μέσω των social media: «Η Carol Sutton ήταν η βασίλισσα του θεάτρου της Νέας Ορλεάνης, τιμώντας την πόλη μας για αρκετές δεκαετίες. Θα τη θυμόμαστε για πάντα για την παρουσία της και τους φοβερούς χαρακτήρες που ερμήνευσε».

...but we will always remember her commanding stage presence, her richly portrayed characters, and the warm heart she shared with her fellow cast and crew in productions such as "4000 Miles" and "A Raisin in the Sun." May she rest in God's perfect peace. pic.twitter.com/n0pMx1s954