Τανιμανίδης: Μας δείχνει πώς είναι μία Δευτέρα πρωί τη μετα -κορωνοϊό εποχή

Εδώ βλέπετε μια απλή Δευτέρα πρωί στην post-COVID-19 εποχή! Όχι δεν έχω επισκεφθεί κάποιον πυρηνικό αντιδραστήρα ☢️...για έναν καθαρισμό πήγα στην φίλη μου οδοντίατρο @angeliki_andrews, η οποία απλά τηρεί οοοολα τα μέτρα ασφαλείας! #covidwho #dentist #newage

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp) on Jun 1, 2020 at 8:37am PDT