Τανιμανίδης: Κι όμως το αγαπημένο του ταξίδι δεν ήταν με τη Χριστίνα Μπόμπα

Σήμερα, 19 Μαίου, θυμήθηκα και πάλι το ταξίδι μου στην Παναγία Σουμελά, με τον πατέρα μου πριν λίγα χρόνια...ίσως το πιο ωραίο μου ταξίδι από όλα! ✌️ @tanimanidiis_stefanos #temeteron #pontos #peace

