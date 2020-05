Σάκης Τανιμανίδης - Κορωνοϊός: Στο νοσοκομείο ο παρουσιαστής

Σήμερα δώσαμε εθελοντικά 700ml πλάσμα, το οποίο θα χορηγηθεί σε άλλους ασθενείς που πάσχουν απο κορονοιό. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια των γιατρών μας να βοηθήσουν περισσότερους ανθρώπους να θεραπευτούν σύντομα, χρησιμοποιώντας το πλούσιο σε αντισώματα πλάσμα πρώην ασθενών, και τους αξίζουν συγχαρητήρια. ⁣👏 ⁣ Αν θέλεις κι εσύ να βοηθήσεις και:⁣ - έχεις περάσει επιβεβαιωμένα τον κορονοιό⁣ - έχουν περάσει τουλάχιστον 14 μέρες από την ύφεση των συμπτωμάτων⁣ - είσαι μέχρι 60 ετών,⁣ μπορείς να το κάνεις με ένα τηλ στο 2107286324. Η διαδικασία είναι απλή και δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτα! ✌️

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp) on May 6, 2020 at 5:20am PDT