Βάσω Λασκαράκη: Μας έδειξε τον κήπο του σπιτιού της

H̳A̳P̳P̳I̳N̳E̳S̳S̳ D̳E̳P̳E̳N̳D̳S̳ U̳P̳O̳N̳ O̳U̳R̳S̳E̳L̳V̳E̳S̳ #aristotlequotes #ichoosehappiness #gardenstories #4thmay #fun #smile #fun #smile #instacool #instadaily #love 📸 @lefteris.soultatos

A post shared by ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki) on May 4, 2020 at 5:57am PDT