Λασκαράκη - Σουλτάτος:Τα μηνύματα αγάπης στην πρώτη επέτειο του γάμου τους

29/4/2019 και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα ... σαν σήμερα . Άντε και στα εκατό ! Δεν την φανταζόμουν έτσι την επέτειο μας ... @vasolaskaraki Ευχαριστούμε @ritsapapakaliati @lenials άντε και του χρόνου reunion party 🎊 . Party loaded... 📷 @smphotographer.gr

A post shared by Eleftherios Soultatos (@lefteris.soultatos) on Apr 29, 2020 at 12:44pm PDT